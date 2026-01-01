快訊

半導體風雲／兩巨頭搶記憶體產能 力積電籌碼怎麼用？

洛馬獲逾3億美元對台軍售合約 五角大廈：滿足台灣空軍緊急作戰需求

獨／高雄飛車追逐疑點重重疑黑吃黑 警界高層下令查辦

癌症時鐘快轉 營養師提醒補充蔬果3原則

中央社／ 台北1日電

癌症時鐘」持續快轉，面對癌症威脅，許多人選擇飲用「綠拿鐵」補充營養。營養師說明，掌握攝取量、多樣化與時間分配3原則，蔬菜打汁前適當汆燙，免憂心傷身傷腎問題。

隨著養身概念興起，綠拿鐵、精力湯漸受民眾歡迎，不過也傳出「綠拿鐵恐傷腎」的疑慮。癌症關懷基金會執行長、營養師黃書宜今天透過新聞稿指出，重點不在於綠拿鐵本身，而在於「攝取量」、「多樣化」與「時間分配」，且蔬果中豐富的植化素對預防癌症及三高慢性病更有不可取代的益處。

黃書宜說明，成年男性每日應攝取5份蔬菜，女性則為4份（1份生重約100g）」。除了腎臟病患需嚴格控管總量外，一般大眾掌握「平均分配」原則，避免單次、單種食材大量飲用，即可避免身體負擔，均衡吸收營養。

面對癌症時鐘的進逼，癌症關懷基金會董事長陳月卿呼籲，透過定期檢查、規律作息、適度運動以及正確的飲食策略，有機會逆轉癌症風險，奪回健康主導權。

癌症 營養師 腎臟病

延伸閱讀

每天喝咖啡會慢性發炎嗎？營養師、醫師教1日最佳攝取量和健康喝法

糖、澱粉讓你心慌慌？營養師點名醣值管理健康新趨勢

吃對澱粉可以顧腸道、穩血糖 營養師揭食物種類及吃法

橘子vs.柳丁要選誰？營養師曝「維生素C差三倍」一天吃1顆就達標

相關新聞

堰塞湖沖毀、鳳凰颱風影響 馬太鞍溪鋼便橋仍提前元旦上午10時通車

馬太鞍溪橋去年9月堰塞湖洪水沖毀，交通部公路局緊急辦理鋼便橋設計及發包，10月開工迄今，施工期間雖歷經鳳凰颱風影響工程，...

2026年交通新制！70歲繳回駕照補助搭車50％ 郵輪糾紛不再求助無門

2026年新的一年開始，交通部及其轄管相關單位部分新規從今年1月起實施，包含70歲以上長者交回駕照，2年內搭程小黃、捷運...

喜迎元旦寶寶！ 名醫示警：2026恐面臨「10萬人保衛戰」

2026年第一天，台中茂盛醫院上午迎來4名元旦寶寶，還有2名孕婦待產中。院長李茂盛指出，去年1至11月新生兒總數僅有9萬...

最高元旦升旗在玉山 鄭明典：美麗的青天白日滿地紅「勇者的升旗典禮」

青天白日飄揚玉山北峰。中央氣象署今晨在位於玉山北峰的玉山氣象站舉行升旗典禮，有數名登山客參加。前中央氣象局長鄭明典在臉書...

2026年首波降溫又強又猛！元旦迎最強冷空氣愈晚愈冷 2類人需特別注意

2026年首波降溫又強又猛。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天元旦，受強烈大陸冷氣團南下影響，這波冷...

「這個跨年不一樣」北市跨年演唱會人潮不及去年一半 進場還要安檢

北市隨機殺人事件後，昨天從北到南跨年晚會維安都大幅升級，許多縣市首度祭出安檢通道和金屬探測器，北市還備妥細胞簡訊應變突發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。