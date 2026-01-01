癌症時鐘快轉 營養師提醒補充蔬果3原則
「癌症時鐘」持續快轉，面對癌症威脅，許多人選擇飲用「綠拿鐵」補充營養。營養師說明，掌握攝取量、多樣化與時間分配3原則，蔬菜打汁前適當汆燙，免憂心傷身傷腎問題。
隨著養身概念興起，綠拿鐵、精力湯漸受民眾歡迎，不過也傳出「綠拿鐵恐傷腎」的疑慮。癌症關懷基金會執行長、營養師黃書宜今天透過新聞稿指出，重點不在於綠拿鐵本身，而在於「攝取量」、「多樣化」與「時間分配」，且蔬果中豐富的植化素對預防癌症及三高慢性病更有不可取代的益處。
黃書宜說明，成年男性每日應攝取5份蔬菜，女性則為4份（1份生重約100g）」。除了腎臟病患需嚴格控管總量外，一般大眾掌握「平均分配」原則，避免單次、單種食材大量飲用，即可避免身體負擔，均衡吸收營養。
面對癌症時鐘的進逼，癌症關懷基金會董事長陳月卿呼籲，透過定期檢查、規律作息、適度運動以及正確的飲食策略，有機會逆轉癌症風險，奪回健康主導權。
