假日急症中心上路2個月破3000人 健保署：三大輕症患者已漸漸分流

衛福部去年11月2日啟動「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」，期盼於假日許多基層診所休診的情形下，提供民眾另一個就醫管道，同時減少輕症衝急診的情形。衛福部健保署最新統計，去年12月UCC看診總計1700人，較前一個月、11月的1580人增加120人，民眾看診持續增加；12月看診1700人中，科別以外、骨科為主占比達54%，就診原因以呼吸道症狀占41%居冠。

健保署主秘劉林義說，UCC去年11月2日上路至今，經過2個月，共有十個周日開診，總就醫人數已達3280人，雖然就醫人數起起伏伏，但均維持在300人左右，其中以12月28日看診人數405人最高；去年12月相較11月，以台中市的台安醫院雙十分院和家健聯合診所，共增加66人最多。

以就醫原因分析，去年12月與11月症狀相似，最多為呼吸道症狀有705人、占比約41.5%，次多為簡單傷口204人、占12%，其次依序為腸胃道症狀190人、占11.1%，小兒急性不適84人、約4.94%，發燒76人約4.47%。另外有441人，看診原因分別是頭痛、扭到腳、下背痛、暈眩、泌尿道感染、扭傷、帶狀疱疹、高血壓、閃到腰及機車自摔等。

劉林義說，依就醫原因發現，民眾出現呼吸道感染、簡單傷口、腸胃道症狀等三大輕症時，均已漸漸自動分流到UCC看診，健保署將和地方衛生局持續加強宣導。不過，其中也發現，兒童假日就醫需求僅約5%，將分析兒童就醫情形，針對就診率較高地點，持續安排兒科醫師看診，如果就醫量不大，該地點考慮可能就由內科醫師看診。

健保署出，待今年1月過後，UCC上路滿3個月，分析就醫趨勢時，將納入UCC鄰近醫院急診輕症患者就醫情形。劉林義指出，期盼就此了解UCC對緩解急診壅塞的影響，估計在2月對外公布。並於UCC上路6個月，也就是4月時， 一併檢討是否要擴增開設地點。

今年農曆連假長達9天，目前UCC開診規畫如何？劉林義說，春節期間UCC開診，將視目前UCC開設地點四周基層診所開診的情形，而診所在今年春節開診可獲得加成獎勵，但經了解診所於春節開診登錄情形，第一階段於去年12月20日截止，卻發現仍有許多診所不知加成資訊；因此，將持續鼓勵診所開診，將至1月9日再次統計登錄狀況，以評估UCC開設的情形。