快訊

半導體風雲／兩巨頭搶記憶體產能 力積電籌碼怎麼用？

洛馬獲逾3億美元對台軍售合約 五角大廈：滿足台灣空軍緊急作戰需求

獨／高雄飛車追逐疑點重重疑黑吃黑 警界高層下令查辦

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣著名地標四草隧道、鹽田、野柳入鏡 長榮3特色打造全新機上安全片

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空全新機上安全影片「Flying with EVA AIR」以台灣著名地標為靈感，將安全資訊自然融入風景中，讓影片成為台灣文化風景的延伸。圖／長榮航空提供
長榮航空全新機上安全影片「Flying with EVA AIR」以台灣著名地標為靈感，將安全資訊自然融入風景中，讓影片成為台灣文化風景的延伸。圖／長榮航空提供

長榮航空2026年全新機上安全影片「Flying with EVA AIR」正式上線，由多次擔綱金曲獎、金馬獎視覺統籌的羅申駿製作團隊量身打造，邀請金曲獎得主MUSDM音樂團隊負責音樂製作、歌手史茵茵擔任配音，以「安全，是一趟完美旅程的開端」為核心概念，高規格及國際級的製作視野，重新定義機上安全影片，並以3大特色打造沉浸觀影體驗，將旅客帶入搭機安全注意事項的意境，成為旅程記憶的一部分。

長榮航空2026年全新機上安全影片「Flying with EVA AIR」正式上線，並以3大特色打造沉浸觀影體驗，特色一，安心感受，以視覺溫度傳遞旅程的平靜與安全。「Flying with EVA AIR」以旅人啟程為敘事起點，透過夢幻柔和的畫面與沉穩敘事節奏，強調長榮航空的細緻態度，並引導旅客瞭解各項安全指引，精心構建全新機上安全影片的和諧感，同時營造安定、放鬆的觀賞氛圍，讓旅客感受到長榮航空在每趟旅程的服務與守護。

特色二，連結台灣，將在地景色推向國際舞台。以台灣著名地標為靈感，讓影片成為台灣文化風景的延伸，例如幾何般的鹽田、東海岸、四草綠色隧道、野柳的地質等元素，邀請旅客從空中重新認識台灣山海間的浪漫，讓資訊融入美麗風景裡，以最自然的方式展開全新視覺體驗。長榮航空不僅陪伴旅客飛往世界，也透過此影片讓世界看見台灣，感受台灣與世界的連結。

特色三，AI影像、CG動畫及實景拍攝，打造全新敘事語言。「Flying with EVA AIR」結合AI生成影像、CG動畫合成與虛擬棚拍攝，透過場景間的光影轉換，呈現晨昏之間的不同時序感受，打造沉浸式觀影體驗與台灣超現實般的詩意之美。

長榮航空表示，長榮航空以「追求安全、絕不妥協」為核心理念，從飛行、維修到地面作業，嚴格落實國際標準，連續12年獲國際權威機構AirlineRatings.com評比為全球前25大最安全航空公司，2025年的積分評比更榮獲第7名肯定，也是全球前10大最安全航空公司中唯一入選的台灣航空公司。

長榮航空全新機上安全影片「Flying with EVA AIR」以台灣著名地標為靈感，將安全資訊自然融入風景中，讓影片成為台灣文化風景的延伸。圖／長榮航空提供
長榮航空全新機上安全影片「Flying with EVA AIR」以台灣著名地標為靈感，將安全資訊自然融入風景中，讓影片成為台灣文化風景的延伸。圖／長榮航空提供
長榮航空全新機上安全影片「Flying with EVA AIR」正式上線，以「安全，是一趟完美旅程的開端」為核心概念，重新定義機上安全影片。圖／長榮航空提供
長榮航空全新機上安全影片「Flying with EVA AIR」正式上線，以「安全，是一趟完美旅程的開端」為核心概念，重新定義機上安全影片。圖／長榮航空提供
長榮航空全新機上安全影片「Flying with EVA AIR」以台灣著名地標為靈感，將安全資訊自然融入風景中，讓影片成為台灣文化風景的延伸。圖／長榮航空提供
長榮航空全新機上安全影片「Flying with EVA AIR」以台灣著名地標為靈感，將安全資訊自然融入風景中，讓影片成為台灣文化風景的延伸。圖／長榮航空提供
長榮航空全新機上安全影片「Flying with EVA AIR」，透過夢幻柔和的畫面與沉穩敘事節奏，強調細緻服務態度，並引導旅客瞭解各項安全指引，讓旅客感受到每趟旅程的服務與守護。圖／長榮航空提供
長榮航空全新機上安全影片「Flying with EVA AIR」，透過夢幻柔和的畫面與沉穩敘事節奏，強調細緻服務態度，並引導旅客瞭解各項安全指引，讓旅客感受到每趟旅程的服務與守護。圖／長榮航空提供

長榮 影片

延伸閱讀

「每棟建築美得像藝術館」北京時尚地標 三里屯煥新亮相

長榮航空第四代豪經艙有感升級 榮獲「最佳全新豪華經濟艙」肯定

長榮航空年終6.5個月 非主管調薪2500元

2旅客關西機場安檢「爆搜出槍枝」 長榮航空：日本執法單位處理中

相關新聞

堰塞湖沖毀、鳳凰颱風影響 馬太鞍溪鋼便橋仍提前元旦上午10時通車

馬太鞍溪橋去年9月堰塞湖洪水沖毀，交通部公路局緊急辦理鋼便橋設計及發包，10月開工迄今，施工期間雖歷經鳳凰颱風影響工程，...

2026年交通新制！70歲繳回駕照補助搭車50％ 郵輪糾紛不再求助無門

2026年新的一年開始，交通部及其轄管相關單位部分新規從今年1月起實施，包含70歲以上長者交回駕照，2年內搭程小黃、捷運...

喜迎元旦寶寶！ 名醫示警：2026恐面臨「10萬人保衛戰」

2026年第一天，台中茂盛醫院上午迎來4名元旦寶寶，還有2名孕婦待產中。院長李茂盛指出，去年1至11月新生兒總數僅有9萬...

最高元旦升旗在玉山 鄭明典：美麗的青天白日滿地紅「勇者的升旗典禮」

青天白日飄揚玉山北峰。中央氣象署今晨在位於玉山北峰的玉山氣象站舉行升旗典禮，有數名登山客參加。前中央氣象局長鄭明典在臉書...

2026年首波降溫又強又猛！元旦迎最強冷空氣愈晚愈冷 2類人需特別注意

2026年首波降溫又強又猛。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天元旦，受強烈大陸冷氣團南下影響，這波冷...

「這個跨年不一樣」北市跨年演唱會人潮不及去年一半 進場還要安檢

北市隨機殺人事件後，昨天從北到南跨年晚會維安都大幅升級，許多縣市首度祭出安檢通道和金屬探測器，北市還備妥細胞簡訊應變突發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。