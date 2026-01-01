長榮第4代豪經艙「類比商務艙」規格 獲國際航空產業設計獎肯定

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
第四代豪華經濟艙座椅增設頭靠兩側隱私隔板強調更好的隱密性，另配有15.6吋高畫質螢幕，大型收納空間、椅背螢幕下方儲物空間，提供旅客舒適的飛行體驗。圖／長榮航空提供
第四代豪華經濟艙座椅增設頭靠兩側隱私隔板強調更好的隱密性，另配有15.6吋高畫質螢幕，大型收納空間、椅背螢幕下方儲物空間，提供旅客舒適的飛行體驗。圖／長榮航空提供

長榮航空第四代豪華經濟艙榮獲頒2025年度TheDesignAir Awards，最佳全新豪華經濟艙（Best New Premium Economy Class）獎項。長榮航空表示，現有8架波音787-9已全數配置第四代豪華經濟艙，未來還有9架波音787-9新機陸續交付。

TheDesignAir為享譽全球的航空設計與旅客體驗的專業媒體，長期關注航空產業於設計、品牌與旅客體驗等面向創新與傑出表現，其年度獎項由資深航空記者、設計及品牌領域專家評選，具備高度專業性與公信力，是業界公認的「美學與品牌趨勢」權威。

長榮航空自1992年率先推出全球首創的「經濟豪華艙」，而其第四代豪華經濟艙榮獲英國航空設計專業媒體TheDesignAir，頒發2025年度TheDesignAir Awards最佳全新豪華經濟艙（Best New Premium Economy Class）獎項。

TheDesignAir 評審指出，長榮航空長期以來在豪華經濟艙領域具指標性地位，第四代豪華經濟艙在既有基礎上進一步拉高體驗層次，兼顧舒適性、靜謐感與整體設計，艙內氛圍透過細膩燈光與精緻用料、寬敞座椅空間，營造出沉穩且舒適的飛行環境，同時肯定長榮航空持續以「品質」為核心的設計理念，讓搭機過程成為旅程中的重要體驗。

長榮航空第四代豪華經濟艙配置於波音787-9，把設計理念從「經濟艙升級」再提升為「類比商務艙」的規格，共設有28席座位，採2-3-2座位配置，前後椅距達42英吋，椅背後傾採用搖籃式座椅傾斜技術，以5英吋後傾實現等同於8英吋的舒適角度。

座椅設計強調更好的隱密性，增設頭靠兩側隱私隔板，搭配專屬閱讀燈增添旅客使用的便利性。不僅如此，座椅的頭靠、扶手及腳靠皆採用皮革包覆，塑造舒適感與高級質感兼具的搭乘體驗；扶手內側的大型收納空間、椅背螢幕下方儲物空間以及專屬的水瓶架，方便旅客收納和取用隨身物品。

另配有15.6吋高畫質螢幕、餐桌提供個人行動裝置放置架，以及110V AC與USB複合式插座，滿足長程飛行中多元使用需求。

長榮航空表示，未來尚有9架波音787-9新機陸續交付，現有8架波音787-9已全數配置第四代豪華經濟艙，目前投入桃園－雅加達、米蘭、慕尼黑、達拉斯及維也納直飛航線，今年3月29日起也將派飛舊金山日航班（BR08/07），並將視市場需求與機隊調度安排後續執飛航線。

長榮航空第四代豪華經濟艙榮獲英國航空設計專業媒體TheDesignAir，頒發2025年度最佳全新豪華經濟艙獎項。圖／長榮航空提供
第四代豪華經濟艙配置於波音787-9，前後椅距達42英吋，椅背後傾採用搖籃式座椅傾斜技術，以5英吋後傾實現等同於8英吋的舒適角度。圖／長榮航空提供
