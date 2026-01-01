年菜不只拚澎湃 金湖飯店、光華園一個拚彈性、一個賣思念

農曆年節將至，金門餐飲業者紛紛端出特色年菜搶攻圍爐商機。金湖飯店與去年6月才開幕的金門光華園餐廳，今年不約而同推出年菜方案，前者主打「彈性自由配」、後者訴求「一桌菜、兩種思念」，分別鎖定返鄉團圓家庭與旅台金門人、老兵族群，呈現截然不同卻同樣濃厚的年節情感。

金湖飯店今年推出馬年年菜，延續內用圍爐宴與外帶年菜雙軌並行策略，不僅整桌菜色全面升級、價格不變，更首度打破過往整套外帶年菜的購買限制，開放年菜單點加購，回應現代家庭人口精簡、口味多元的實際需求，讓鄉親可依人數與預算，自由打造專屬圍爐餐桌。

金湖飯店協理黃筠芝表示，外帶年菜單點最大亮點，包括象徵年年有餘的藤椒酸菜海鱸魚，酸爽麻香、鮮香撲鼻；寓意昌盛如意的紅藜香蒜金鯧魚，改以香煎手法呈現外酥內嫩口感；以及甘蔗燻製、肉質緊實回甘的古早味甘蔗燻雞，整隻上桌方便切盤，成為不少家庭加菜首選。

整套外帶年菜則推出六人份「馬到福來」（6999元）與十人份「御饌馬躍」（9999元），其中福聚花膠佛跳牆嚴選花膠、干貝文火慢燉；金華瑤柱一品雞則以金華火腿、干貝搭配老母雞與豬大骨熬製4小時湯頭，風味醇厚，貼近金門人實際圍爐習慣。內用部分，則有「金馬臨門・金饌團圓宴」（1萬3888元＋10%）與「御馬呈祥・極饌豐年宴」（2萬3888元＋10%），完整呈現金門與閩南辦桌文化。

相較金湖飯店主打彈性與儀式感，去年6月7日才開幕的金門光華園餐廳，今年則首度推出年菜，鎖定旅台金門人與老兵族群，訴求「一桌菜，兩種思念」，希望讓無法返鄉過年的民眾，也能在年夜飯中嚐到家的味道。

光華園餐廳創辦人張國威表示，此次年菜精選最具象徵意義的戰地與閩南經典料理，每一道菜都承載故事與吉祥寓意，限量1500份，強調「真材實料、真功夫」，讓金門的高粱香、營區的味道與家的溫度，跨越海峽延續到餐桌上。10人份售價6999元、6人份4999元，含低溫宅配到府，並推出早鳥9折優惠至1月15日。

其中最受矚目的招牌菜「復興鍋」，以豬大骨熬煮6小時，湯頭濃郁乳白，結合土雞、蹄膀等食材，象徵中華復興、軍心不散的榮光滋味；「軍用罐頭油飯」則重現當年軍用豬肉罐頭搭配在地食材的料理記憶，刻劃出惜福與感恩的戰地情懷；另有象徵團圓的獅子頭，主攻老兵的回憶與青春印記。

此外，光華園也針對無法返鄉過年的旅台金門人，推出具高度辨識度的金門家鄉味單品，包括「金門封肉＋發糕」，封肉寓意封印好運、發糕象徵發財高升，以及古早味雞捲，希望讓離鄉背井的金門人，在除夕夜也能嚐到最熟悉的「軍民一家親」溫情。

業者指出，年菜不只是吃一頓飯，更是一份守護與思念的交織，期盼透過料理，陪伴不同世代在年節中找到情感的歸屬。光華園餐廳訂購連結https://shop.v2-2mao.com?ref=GHJIAZHEN