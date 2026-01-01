聽新聞
0:00 / 0:00
強烈冷氣團即將抵達…最凍時間點曝 恐探8度嚴寒低溫
入冬首波強烈大陸冷氣團即將抵達。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，強烈大陸冷氣團開始南下，各地風勢同步增強，明天至周六是最寒冷時刻，各地低溫預估10至13度，非常寒冷。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，要特別提醒，各地平原空曠地區因輻射冷卻效應，內陸近山區及花東縱谷區因地形關係，於深夜至清晨期間有機會下探8至10度嚴寒低溫，務必做好禦寒措施。
周日冷空氣稍微減弱，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，緊接著下周一夜晚還有另一波強冷空氣南下，且後續還會有幾波源源不絕補充，將導致1月上旬偏冷機率高，要做好心理準備。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言