強烈冷氣團即將抵達…最凍時間點曝 恐探8度嚴寒低溫

入冬首波強烈大陸冷氣團即將抵達。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，強烈大陸冷氣團開始南下，各地風勢同步增強，明天至周六是最寒冷時刻，各地低溫預估10至13度，非常寒冷。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，要特別提醒，各地平原空曠地區因輻射冷卻效應，內陸近山區及花東縱谷區因地形關係，於深夜至清晨期間有機會下探8至10度嚴寒低溫，務必做好禦寒措施。󠀠

周日冷空氣稍微減弱，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，緊接著下周一夜晚還有另一波強冷空氣南下，且後續還會有幾波源源不絕補充，將導致1月上旬偏冷機率高，要做好心理準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。