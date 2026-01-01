聽新聞
0:00 / 0:00
堰塞湖沖毀、鳳凰颱風影響 馬太鞍溪鋼便橋仍提前元旦上午10時通車
馬太鞍溪橋去年9月堰塞湖洪水沖毀，交通部公路局緊急辦理鋼便橋設計及發包，10月開工迄今，施工期間雖歷經鳳凰颱風影響工程，但仍提前30天，於今年1月1日早上10時正式通車。
台9線232K馬太鞍溪橋去年9月23日遭堰塞湖洪水沖毀，公路局在災後18天內即緊急完成溪床便橋通車，隨即辦理安全度較高的鋼便橋設計及發包，自2025年10月18日開工迄今，期間經歷鳳凰颱風來襲影響工程進度，但在短短2個半月的時間，提前30天在115年1月1日早上10時正式通車。
公路局長林福山今親自到場慰勉所屬東分局同仁及廠商，並視察鋼便橋通車前的交通安全檢查。上午10時鋼便橋準時通車。
馬太鞍溪鋼便橋維持雙向各1快1慢車道服務用路人，通車後為利馬太鞍溪水流順暢，臨時涵管溪床便道將隨即封閉拆除。
公路局提醒，改道初期請用路人行經該路段依現場管制人員指示通行，並配合導引標誌、標線、號誌及速限每小時40公里小心行駛。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言