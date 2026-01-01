快訊

堰塞湖沖毀、鳳凰颱風影響 馬太鞍溪鋼便橋仍提前元旦上午10時通車

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

馬太鞍溪橋去年9月堰塞湖洪水沖毀，交通部公路局緊急辦理鋼便橋設計及發包，10月開工迄今，施工期間雖歷經鳳凰颱風影響工程，但仍提前30天，於今年1月1日早上10時正式通車。

台9線232K馬太鞍溪橋去年9月23日遭堰塞湖洪水沖毀，公路局在災後18天內即緊急完成溪床便橋通車，隨即辦理安全度較高的鋼便橋設計及發包，自2025年10月18日開工迄今，期間經歷鳳凰颱風來襲影響工程進度，但在短短2個半月的時間，提前30天在115年1月1日早上10時正式通車。

公路局長林福山今親自到場慰勉所屬東分局同仁及廠商，並視察鋼便橋通車前的交通安全檢查。上午10時鋼便橋準時通車。

馬太鞍溪鋼便橋維持雙向各1快1慢車道服務用路人，通車後為利馬太鞍溪水流順暢，臨時涵管溪床便道將隨即封閉拆除。

公路局提醒，改道初期請用路人行經該路段依現場管制人員指示通行，並配合導引標誌、標線、號誌及速限每小時40公里小心行駛。

馬太鞍溪鋼便橋2026年1月1日正式通車。圖／公路局提供
馬太鞍溪鋼便橋2026年1月1日正式通車。圖／公路局提供
馬太鞍溪鋼便橋2026年1月1日正式通車，公路局長林福山赴現場視察情況。圖／公路局提供
馬太鞍溪鋼便橋2026年1月1日正式通車，公路局長林福山赴現場視察情況。圖／公路局提供
馬太鞍溪鋼便橋2026年1月1日正式通車。圖／公路局提供
馬太鞍溪鋼便橋2026年1月1日正式通車。圖／公路局提供
馬太鞍溪鋼便橋2026年1月1日正式通車。圖／公路局提供
馬太鞍溪鋼便橋2026年1月1日正式通車。圖／公路局提供

馬太鞍溪 鳳凰颱風 洪水

