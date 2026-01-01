雙鐵2026年新制 台鐵增生日假、高鐵健檢公假變為1天

台鐵公司及台灣高鐵公司2026年1月起部分新制上路，包含高鐵員工健檢公假增為1天；台鐵員工可於生日當天或生日當月起半年內使用；台鐵訂票上限放寬從6張變9張；郵局停止代售台鐵車票；台鐵車長延誤接班、拒酒測及隱瞞事故要記點，1年滿7點調離職務。

●團體協約2.0簽訂 台灣高鐵員工健檢公假增為1天

高鐵公司與高鐵企業工會於2022年3月底勞資雙方首度完成團體協約簽訂，歷經10個月努力，高鐵公司與高鐵企業工會完成簽訂團體協約2.0，今年1月1日起生效，除讓初始協約內容優化外，更提升整體會員福利項目。

其中，高鐵公司員工爭取到健檢公假從半天8小時變成完整的1天，除讓員工能完整安排適當檢查外，也能利用健檢當天規畫整套的健康活動；另外，工會勞教改為每3年2場，參加會員每場可領半價乘車券維持10張，但刪除疏運期不得使用限制。

●台鐵員工增「生日假」春節上班有出勤獎金

除了高鐵員工有1天健檢公假，台鐵也有新增員工福利。台鐵員工福利將加碼，包含三班制人員夜班值班的夜點費，由每晚120元提升至400元，足足翻了3.3倍，基層主管加給也調升，其中副站長及站長依照車站等級不同，主管加給5000至1萬元不等。

台鐵企業工會也宣布勞資達共識，明年起將實施生日假制度。台鐵工會秘書吳長智表示，明年1月1日起，台鐵公司將實施生日假制度，員工可於生日當天或生日當月起半年內使用，落實友善職場新里程碑。

職福金部分，除規畫發放6000元，春節出勤當天也會發放出勤獎金。台鐵公司說，115年春節福利金是依台鐵公司職工福利委員會通過的金額發給，相關程序目前均在進行中，並將爭取比照114年標準辦理。

春節疏運出勤獎金部分，台鐵表示，行政院已核定援例辦理，春節假期期間每出勤1日發給1500元，最高4日共6000元；另夜點費調整，將自2026年1月1日起實施。

●台鐵訂票上限放寬 從6張變9張

台鐵自2026年1月起將大幅調整訂票規定，一般個人訂票的單日上限從原本的6張提高至9張，主要是因應越來越多小家庭與3至9人出遊團的需求，避免因人數不足10人、無法使用團體票而必須拆單訂票，導致座位分散。

●郵局停止代售台鐵車票

隨著台鐵e訂通App逐漸普及，台鐵自2026年起全面調整取票管道，正式邁向「行動化購票時代」。其中最大變革是郵局將停止代售台鐵車票，未來旅客可更直接依需求選擇手機票證、超商取票或車站機台領票。

中華郵政也宣布，自2026年1月1日起停辦台鐵紙本車票代售服務，主要是每年透過郵局領取的紙本車票已降至約1.2萬張、需求大幅下滑，加上台鐵App行動票證成熟，使郵局代售功能不再具必要性，提醒民眾若有訂購台鐵車票需求，可透過台鐵e訂通App（iOS｜Android）直接購票＋QR Code進站；車站售票窗口取票；多功能售票機；超商取票（7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK）。

●台鐵車長違規記滿4點暫停乘務、7點調離職務

台鐵繼中區試辦車長記點制度後，擬將記點新規於2026年1月1日擴及全台車班實施，值勤中行車或異常事件等可歸責乘務人員，將依警告或記過等懲處程度記點1至3點不等；遭旅客投訴且查證可歸責者、值勤中服裝儀容不整等，記點1點。

延遲接班導致延誤記點2點；漏乘、違反行車規章險肇生行車事故、無故拒絕乘務、酒測未登錄或拒絕酒測、停車未確認位置就全開門、隱瞞事故等皆記點3點。

新規指出，一旦記點滿4點暫停乘務至少2周，並將重新訓練且要通過技術檢定，不及格者需補考，補考仍未通過則調離職務；若一年內記點滿7點，將停止乘務並調職。

台鐵公司說，車班組記點作業須知將於明年1月1日頒佈實施，主要為強化乘務人員安全文化與責任感而設。

●台灣虎航開放空服員配戴眼鏡 運動鞋配合新制服同步實施

繼中華航空去年12月4日陸續開放空服員可配戴眼鏡、穿著自購黑色運動便鞋後，台灣虎航也宣布，2026年1月1日起，跟進開放空服員執勤配戴眼鏡，並配合A321neo機隊交機時程，啟動換新制服專案，至於開放穿著運動鞋執勤時程，虎航表示，日前已於董事會中通過第三代機隊計畫，並啟動換新制服專案，預計配合A321neo機隊交機時程，傳遞全新形象。