四大醫事公會參與元旦升旗 護理界五領域代表展現團結力

迎接中華民國115年元旦，總統府今舉行元旦升旗典禮，中華民國護理師護士公會全國聯合會攜手醫師、牙醫師與中醫師等四大醫事公會全國聯合會共同承辦，護理界更以高度能見度參與國家重要儀典，象徵醫療照護體系站上國家治理與公共健康的核心位置。

護理師護士公會全國聯合會代表參與國歌領唱的護理人員，參與的領域橫跨臨床照護、學術研究、長期照顧、居家護理、急重症、精神衛生與護理產業等多元領域，完整呈現台灣護理體系的廣度、深度與專業多樣性。

護理全聯會理事長陳麗琴代表全國護理人員發聲，監事長張秀君則象徵專業自律與制度治理；學術體系方面，由台灣護理學會理事長廖美南與常務監事朱宗藍出席，展現護理教育與研究的厚實基礎；國際護理協會（ICN）理事陳靜敏，則代表台灣護理在國際舞台的持續參與。

國歌領唱成為今年升旗典禮一大亮點，由衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳，與護理全聯會副理事長馬淑清、賈佩芳共同領唱，象徵行政體系與專業團體並肩合作。其餘參與領唱的護理人員，來自臨床、學術、長照、居家護理、急重症與精神衛生等多元領域，凸顯護理專業橫跨醫療與社會照護體系。

陳麗琴表示，護理人員長年站在第一線，陪伴民眾從出生、疾病到長期照顧，是最貼近生命與社會脈動的專業力量。此次四大醫事公會共同承辦元旦升旗，不僅是對護理專業的肯定，也向社會傳達護理不只是照護執行者，更是制度建構與健康治理的重要夥伴。

陳麗琴指出，新的一年護理界將持續深化專業能力、完善制度建設，並以實務經驗支持公共衛生與醫療政策，讓護理成為支撐「健康台灣」與社會韌性的關鍵力量。 賴清德總統（前排左起）、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰今天清晨參加總統府前元旦升旗典禮。台北市攝影記者聯誼會提供／記者潘俊宏攝影