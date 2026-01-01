快訊

收編朋友家的可愛奶汪「長大醜到想棄養」 本尊曝光網笑：難得同意飼主一次

管碧玲道歉了 台海緊張時刻她卻偕海巡高層開歡送餐會

四大醫事公會參與元旦升旗 護理界五領域代表展現團結力

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
護理師公會全聯會理事長陳麗琴表示，此次四大醫事公會共同承辦元旦升旗，不僅是對護理專業的肯定，也向社會傳達護理不只是照護執行者，更是制度建構與健康治理的重要夥伴。圖／陳麗琴提供
護理師公會全聯會理事長陳麗琴表示，此次四大醫事公會共同承辦元旦升旗，不僅是對護理專業的肯定，也向社會傳達護理不只是照護執行者，更是制度建構與健康治理的重要夥伴。圖／陳麗琴提供

迎接中華民國115年元旦，總統府今舉行元旦升旗典禮，中華民國護理師護士公會全國聯合會攜手醫師、牙醫師與中醫師等四大醫事公會全國聯合會共同承辦，護理界更以高度能見度參與國家重要儀典，象徵醫療照護體系站上國家治理與公共健康的核心位置。

護理師護士公會全國聯合會代表參與國歌領唱的護理人員，參與的領域橫跨臨床照護、學術研究、長期照顧、居家護理、急重症、精神衛生與護理產業等多元領域，完整呈現台灣護理體系的廣度、深度與專業多樣性。

護理全聯會理事長陳麗琴代表全國護理人員發聲，監事長張秀君則象徵專業自律與制度治理；學術體系方面，由台灣護理學會理事長廖美南與常務監事朱宗藍出席，展現護理教育與研究的厚實基礎；國際護理協會（ICN）理事陳靜敏，則代表台灣護理在國際舞台的持續參與。

國歌領唱成為今年升旗典禮一大亮點，由衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳，與護理全聯會副理事長馬淑清、賈佩芳共同領唱，象徵行政體系與專業團體並肩合作。其餘參與領唱的護理人員，來自臨床、學術、長照、居家護理、急重症與精神衛生等多元領域，凸顯護理專業橫跨醫療與社會照護體系。

陳麗琴表示，護理人員長年站在第一線，陪伴民眾從出生、疾病到長期照顧，是最貼近生命與社會脈動的專業力量。此次四大醫事公會共同承辦元旦升旗，不僅是對護理專業的肯定，也向社會傳達護理不只是照護執行者，更是制度建構與健康治理的重要夥伴。

陳麗琴指出，新的一年護理界將持續深化專業能力、完善制度建設，並以實務經驗支持公共衛生與醫療政策，讓護理成為支撐「健康台灣」與社會韌性的關鍵力量。

賴清德總統（前排左起）、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰今天清晨參加總統府前元旦升旗典禮。台北市攝影記者聯誼會提供／記者潘俊宏攝影
賴清德總統（前排左起）、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰今天清晨參加總統府前元旦升旗典禮。台北市攝影記者聯誼會提供／記者潘俊宏攝影

元旦升旗 醫師

延伸閱讀

黃國昌參加新北元旦升旗同台 與侯友宜、劉和然互動少

苗栗元旦升旗逾千人齊聚 鍾東錦盼朝野和解

陳其邁主持高雄元旦升旗 籲立院儘速通過國防預算

澎湖元旦升旗 陳光復續推全齡福利

相關新聞

堰塞湖沖毀、鳳凰颱風影響 馬太鞍溪鋼便橋仍提前元旦上午10時通車

馬太鞍溪橋去年9月堰塞湖洪水沖毀，交通部公路局緊急辦理鋼便橋設計及發包，10月開工迄今，施工期間雖歷經鳳凰颱風影響工程，...

2026年交通新制！70歲繳回駕照補助搭車50％ 郵輪糾紛不再求助無門

2026年新的一年開始，交通部及其轄管相關單位部分新規從今年1月起實施，包含70歲以上長者交回駕照，2年內搭程小黃、捷運...

喜迎元旦寶寶！ 名醫示警：2026恐面臨「10萬人保衛戰」

2026年第一天，台中茂盛醫院上午迎來4名元旦寶寶，還有2名孕婦待產中。院長李茂盛指出，去年1至11月新生兒總數僅有9萬...

最高元旦升旗在玉山 鄭明典：美麗的青天白日滿地紅「勇者的升旗典禮」

青天白日飄揚玉山北峰。中央氣象署今晨在位於玉山北峰的玉山氣象站舉行升旗典禮，有數名登山客參加。前中央氣象局長鄭明典在臉書...

2026年首波降溫又強又猛！元旦迎最強冷空氣愈晚愈冷 2類人需特別注意

2026年首波降溫又強又猛。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天元旦，受強烈大陸冷氣團南下影響，這波冷...

「這個跨年不一樣」北市跨年演唱會人潮不及去年一半 進場還要安檢

北市隨機殺人事件後，昨天從北到南跨年晚會維安都大幅升級，許多縣市首度祭出安檢通道和金屬探測器，北市還備妥細胞簡訊應變突發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。