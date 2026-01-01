低溫降臨！北市明天至3日低溫約12℃ 這些族群應提高警覺

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
強烈大陸冷氣團來襲，恐增心血管疾病發生機率。本報資料照片

北市災害防救辦公室上午發布低溫提醒，明日至3日受到強烈大陸冷氣團影響，低溫約12℃，民眾外出活動應加強頭頸部及四肢末端保暖，罹患慢性病、心血管疾病患者等高風險族群更應提高警覺。

今天強烈大陸冷氣團南下，氣溫開始下降，晚間低溫降至約13℃。明日至3日受到強烈大陸冷氣團影響，低溫約12℃。

北市災防辦提醒，近期地震恐造成邊坡土石鬆動，且未來幾日受東北季風影響，台北市迎風面士林、北投山區將有持續性降雨，山區邊坡發生坍方及土石滑落災害的風險顯著升高，已通報相關局處針對易坍方及落石之地點相關巡檢整備工作，也呼籲民眾暫勿或減少至山區活動。

冷氣團 低溫 北市

