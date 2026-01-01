快訊

故宮百年／傅斯年從美國買方搶回 「夨令方尊」大有來頭

台中跨年夜機車3貼遭貨車撞倒 2孫目睹阿嬤捲入車底身亡

戰績輝煌的「飛行棺材」 印度MiG-21服役62年光榮退役

2026年交通新制！70歲繳回駕照補助搭車50％ 郵輪糾紛不再求助無門

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年起滿70歲高齡駕駛自願繳回駕照回饋TPASS乘車金，每月最多1500元，補助2年。圖為高雄市區監理所前進醫院等據點服務，方便高齡駕駛者就近辦理換照。圖／高雄市區監理所提供
今年起滿70歲高齡駕駛自願繳回駕照回饋TPASS乘車金，每月最多1500元，補助2年。圖為高雄市區監理所前進醫院等據點服務，方便高齡駕駛者就近辦理換照。圖／高雄市區監理所提供

2026年新的一年開始，交通部及其轄管相關單位部分新規從今年1月起實施，包含70歲以上長者交回駕照，2年內搭程小黃、捷運等公共運輸補貼50%，每月最高1500元；遊覽車車輛強制裝置駕駛識別設備。

●70歲以上長者駕照繳回補助

年滿70歲高齡駕駛自願繳回駕照，將提供TPASS乘車回饋。只要70歲以上長者辦理自願繳回駕照，並簽署個資授權使用同意書後且加入TPASS常客，自繳回次日起，持敬老卡搭乘公路客運、國道客運、市區公車、台鐵、捷運、輕軌、公共自行車、渡輪及計程車等公共運輸，將依實際搭乘電子票證支出金額補助50%回饋金，每月回饋金上限1500元，補助期間2年，最高可賺3.6萬元。

●遊覽車車輛強制裝置駕駛識別設備

目前全台有1.3萬輛遊覽車，明年1月1日起，遊覽車客運業車輛須強制安裝具備駕駛識別功能的設備，每車最高補助2000元，駕駛識別功能可連結至公路總局指定平台，掌握駕駛工時與資訊，避免疲勞駕駛，若經勸導改善及輔導仍不安裝者，可罰9000元。

交通部表示，為加強遊覽車營運管理，遊覽車車輛將全面裝置駕駛識別設備，並應維持正常運作及提供駕駛人資訊介接至指定資訊平台，以利公路主管機關明確識別駕駛人及督管駕駛時間，確保行車安全。

郵輪消費糾紛處理新制

過去遇到郵輪旅遊糾紛恐找不到人協助，消費者求助無門，2026年起國際郵輪在台母港營運新制推動，未來國際郵輪在台母港營運應於我國設立在台分公司或委託我國船務代理業代為處理郵輪載客業務，若有消費爭議案件，將由航港局及觀光署分別督責郵輪公司及旅行社各依權責妥適處理，若是郵輪公司的問題可找「航港局」，旅行社的問題就找「觀光署」，以保障消費者權益。

●國際掛號小包服務調整

配合萬國郵政聯盟（UPU）政策，各國郵政自2026年1月1日起，取消「國際掛號小包」簽收及書面查詢服務。中華郵政宣布，今年起除大陸地區以外，寄往各國的「國際掛號小包」取消收件人簽收及書面查詢服務；但「郵件遺失、被竊及毀損補償」及「郵件追蹤查詢」服務仍會維持。

中華郵政表示，過度期間，自2026年1月1日至3月31日期間，凡交寄「國際掛號小包」則提供每件10元郵資減免優惠。

中華郵政說，因應國際物流的「數位化」與「廉價包裹量太大」，以前的掛號收件人必須親筆簽名，但如今全球網購包裹爆量，各國郵政為節省人力、縮短配送時間，決定把小包裹簡化掉「簽名」手續。

中華郵政指出，雖然不用簽收，但仍屬於「掛號」郵件，疑失，被竊、損毀還是有補償，網路上也查得到包裹流向；中華郵政也寄出早鳥小補償， 2026年1月到3月期間寄件，每件郵資便宜10元。

郵輪 遊覽車 中華郵政 駕照

延伸閱讀

日本貴賓搭郵輪到高雄跨年 剛下船搭輕軌就遇突發狀況

郵輪個別旅遊定型化契約預告 明訂退費賠償機制

受中日外交摩擦影響...釜山港明年大陸郵輪入港申請 是今年的21倍

中國女乘客在歐洲郵輪蒸發 母：登船當天是她32歲生日

相關新聞

2026年交通新制！70歲繳回駕照補助搭車50％ 郵輪糾紛不再求助無門

2026年新的一年開始，交通部及其轄管相關單位部分新規從今年1月起實施，包含70歲以上長者交回駕照，2年內搭程小黃、捷運...

喜迎元旦寶寶！ 名醫示警：2026恐面臨「10萬人保衛戰」

2026年第一天，台中茂盛醫院上午迎來4名元旦寶寶，還有2名孕婦待產中。院長李茂盛指出，去年1至11月新生兒總數僅有9萬...

台股大盤漲基層無感 雞腿便當130…帳單漲比較有感

台股屢創新高，但對不少基層民眾而言卻是「看得到、感受不到」，感嘆大盤漲了幾百點沒有感覺，但電費帳單多出幾百元立刻有感，生...

最高元旦升旗在玉山 鄭明典：美麗的青天白日滿地紅「勇者的升旗典禮」

青天白日飄揚玉山北峰。中央氣象署今晨在位於玉山北峰的玉山氣象站舉行升旗典禮，有數名登山客參加。前中央氣象局長鄭明典在臉書...

2026年首波降溫又強又猛！元旦迎最強冷空氣愈晚愈冷 2類人需特別注意

2026年首波降溫又強又猛。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天元旦，受強烈大陸冷氣團南下影響，這波冷...

「這個跨年不一樣」北市跨年演唱會人潮不及去年一半 進場還要安檢

北市隨機殺人事件後，昨天從北到南跨年晚會維安都大幅升級，許多縣市首度祭出安檢通道和金屬探測器，北市還備妥細胞簡訊應變突發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。