2026年交通新制！70歲繳回駕照補助搭車50％ 郵輪糾紛不再求助無門

2026年新的一年開始，交通部及其轄管相關單位部分新規從今年1月起實施，包含70歲以上長者交回駕照，2年內搭程小黃、捷運等公共運輸補貼50%，每月最高1500元；遊覽車車輛強制裝置駕駛識別設備。

●70歲以上長者駕照繳回補助

年滿70歲高齡駕駛自願繳回駕照，將提供TPASS乘車回饋。只要70歲以上長者辦理自願繳回駕照，並簽署個資授權使用同意書後且加入TPASS常客，自繳回次日起，持敬老卡搭乘公路客運、國道客運、市區公車、台鐵、捷運、輕軌、公共自行車、渡輪及計程車等公共運輸，將依實際搭乘電子票證支出金額補助50%回饋金，每月回饋金上限1500元，補助期間2年，最高可賺3.6萬元。

●遊覽車車輛強制裝置駕駛識別設備

目前全台有1.3萬輛遊覽車，明年1月1日起，遊覽車客運業車輛須強制安裝具備駕駛識別功能的設備，每車最高補助2000元，駕駛識別功能可連結至公路總局指定平台，掌握駕駛工時與資訊，避免疲勞駕駛，若經勸導改善及輔導仍不安裝者，可罰9000元。

交通部表示，為加強遊覽車營運管理，遊覽車車輛將全面裝置駕駛識別設備，並應維持正常運作及提供駕駛人資訊介接至指定資訊平台，以利公路主管機關明確識別駕駛人及督管駕駛時間，確保行車安全。

●郵輪消費糾紛處理新制

過去遇到郵輪旅遊糾紛恐找不到人協助，消費者求助無門，2026年起國際郵輪在台母港營運新制推動，未來國際郵輪在台母港營運應於我國設立在台分公司或委託我國船務代理業代為處理郵輪載客業務，若有消費爭議案件，將由航港局及觀光署分別督責郵輪公司及旅行社各依權責妥適處理，若是郵輪公司的問題可找「航港局」，旅行社的問題就找「觀光署」，以保障消費者權益。

●國際掛號小包服務調整

配合萬國郵政聯盟（UPU）政策，各國郵政自2026年1月1日起，取消「國際掛號小包」簽收及書面查詢服務。中華郵政宣布，今年起除大陸地區以外，寄往各國的「國際掛號小包」取消收件人簽收及書面查詢服務；但「郵件遺失、被竊及毀損補償」及「郵件追蹤查詢」服務仍會維持。

中華郵政表示，過度期間，自2026年1月1日至3月31日期間，凡交寄「國際掛號小包」則提供每件10元郵資減免優惠。

中華郵政說，因應國際物流的「數位化」與「廉價包裹量太大」，以前的掛號收件人必須親筆簽名，但如今全球網購包裹爆量，各國郵政為節省人力、縮短配送時間，決定把小包裹簡化掉「簽名」手續。

中華郵政指出，雖然不用簽收，但仍屬於「掛號」郵件，疑失，被竊、損毀還是有補償，網路上也查得到包裹流向；中華郵政也寄出早鳥小補償， 2026年1月到3月期間寄件，每件郵資便宜10元。