喜迎元旦寶寶！ 名醫示警：2026恐面臨「10萬人保衛戰」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中茂盛醫院迎來今年第一個元旦寶寶。圖／茂盛醫院提供
2026年第一天，台中茂盛醫院上午迎來4名元旦寶寶，還有2名孕婦待產中。院長李茂盛指出，去年1至11月新生兒總數僅有9萬8785人，新生兒總數恐低於11萬人，比前年的13萬人還少2萬人，再創歷史新低，憂心今年新生兒出生數恐面臨10萬人保衛戰，期待立法院盡速通過行政院版的人工生殖法修正草案，讓單身及同婚女性能生養小孩。

第一個元旦寶寶是2940公克的試管小女嬰，女嬰爸爸透露，他和妻子結婚17年終於迎來第一個孩子，真的很感動，也辛苦太太了。院方表示，女嬰媽媽今年37歲，在1年前來茂盛醫院治療，並在5個月內順利懷孕，喜獲千金。

院方表示，目前院內還有2名孕婦待產中。院方也為了元旦寶寶特地準備「荷包蛋馬唐林餅乾」，並在嬰兒床貼上小國旗，象徵寶寶跟115歲的台灣一起過生日。

內政部公布去年11月戶口統計，出生數7946人，截至11月底，新生兒總數僅有9萬8785人，還不足10萬人，顯示台灣少子化問題非常嚴重。不但無法超越前年的13萬4856人，生育率全世界倒數第1名。

李茂盛說，去年新生兒總數恐低於11萬人，比前年13萬人還少2萬人，再創歷史新低，擔心今年新生兒出生數恐面臨10萬人保衛戰。

李茂盛分析，台灣「生不如死」已連續6年，原因與高齡化、晚婚晚育、經濟負擔、養育環境成本高、社會觀念轉變為不婚不生、非婚生子女比例過低等有關，呼籲政府應跨部會整合，在廣建社宅、平仰房價、生育補貼、優質平價托育、友善職場，並落實「0至6歲國家一起養」等政策努力，扭轉少子化危機。

