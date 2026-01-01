不受健保新制與百億建設影響 彰基「年終衝上3.5個月」
彰化基督教醫院宣布，2025年全體員工年終獎金將發放高達3.5個月，總發放金額更超過11億元，去年正逢健保全面實施「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」，加上彰基總院癌症質子大樓及南投基督教醫院興建，總投資金額逾百億元，員工原本對年終不抱希望，結果卻出乎意料，都喜出望外。
彰基指出，總院長陳穆寬自2018年接任彰基院長以來，年終獎金隨著營運效能提升逐年攀升。近8年發放情形，2018年至2021年維持2.8個月；2022年首度突破3個月、達3.1個月，刷新126年紀錄；2023、2024年分別提升至3.2個月與3.3個月；2025年再衝上3.5個月新高峰。
不僅總院，彰基醫療體系7家分院年終獎金也同步創下新高紀錄，其中兒童醫院同樣達3.5個月；二林基督教醫院、鹿港基督教醫院、雲林基督教醫院、員林基督教醫院、漢銘基督教醫院均提升至3個月；南投基督教醫院也提高至2.5個月。
院方表示，這不僅象徵醫院轉型與醫療品質的提升，也展現對第一線醫護與基層員工的實質照顧，讓同仁深感被重視。
院內主管指出，彰基在自費比率幾乎為全國醫學中心最低的情況下，仍能創造穩健盈餘，關鍵在於治理透明與管理改革。像是總院長不涉入採購議價，採購全由小組集體決策、流程公開透明；同時強化醫療深度，吸引大量重症患者前來就醫。
此外，近年推動「有床各科用、床是病人的」改革，透過數位化管理大幅提升病床使用效率，減少病人久候病床的情形，也成為醫院管理的示範案例，進一步帶動整體營運表現與員工士氣。
