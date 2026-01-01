強烈冷氣團逼近中 8縣市低溫特報恐急墜10度以下氣溫

強烈大陸冷氣團南下，中央氣象署發布低溫特報，明天、周六強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今天下午至明晚新竹以北局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，注意防範。

低溫特報影響時間為今天下午至明天晚上，橙色燈號：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣，黃色燈號：苗栗縣、宜蘭縣、金門縣。