兩波冷空氣接力…元旦強烈冷氣團愈晚愈凍 這些高山有望降雪

今天受到強烈大陸冷氣團南下影響，北台灣地區白天氣溫就有略為下降趨勢。中央氣象署氣象預報中心預報員劉沛滕表示，北台灣今天一整天都是濕濕涼涼轉為濕濕冷冷天氣；至於其他地區大致上降雨情形沒有非常明顯，但是入夜之後，冷空氣影響，各地氣溫也會明顯下降。

這波強烈大陸冷氣團，預計會影響到周六。周日白天氣溫略為回升，但劉沛滕表示，受到輻射冷卻影響，日夜溫差比較大，早晚還是偏低溫情形。

劉沛滕表示，台灣上空，北台灣地區今天有受到比較明顯冷空氣影響，所以北台灣地區白天就開始有降溫情況。中南部和花東地區今天還算是多雲，甚至中南部地區雲量偏少、比較晴朗的天氣型態，白天氣溫比較舒適一些，不過，很快到夜間冷空氣南下之後，中南部地區、花東地區降溫速度就會比較明顯一些，務必做好保暖工作。

這波強烈大陸冷氣團比較冷的時間點，劉沛滕表示，會是在明天晚上到周六清晨，所以中部以北要留意低溫，有可能會出現10度或10度以下的情況。

目前降雨情形，劉沛滕表示，昨天一整天降雨的雨量滿多的，今天有稍微減少一些。不過迎風面的桃園以北、宜蘭部分地區斷斷續續有短暫降雨出現。其中，基隆北海岸、大台北山區目前持續發布大雨特報，部分地區雨勢比較多，北台灣地區外出活動要攜帶雨具。

降雨趨勢，劉沛滕表示，今天桃園以北和宜蘭地區降雨相對比較多，竹苗山區和中部山區有零星降雨，花東地區可能有局部降雨機率。中南部和新竹、苗栗平地以多雲到晴天氣為主。

水氣的情況，劉沛滕表示，到了明天有再略為減少一些，主要是桃園以北和宜蘭地區，有局部短暫降雨，不過雨勢會隨著時間慢慢減緩。花東地區有點降雨情況。至於高山地區，中部以北山區多少有一些水氣在通過，因此也有零星降雨趨勢。

劉沛滕說，水氣到周六、周日，會更加減少，只有在少部分的迎風面基隆北海岸、東半部地區，才有一些降雨；大部分地區周末大致上可見陽光。後面還有一波冷空氣，預計下周一又有一波大陸冷氣團影響，這波冷氣團挾帶的水氣並不多，不過下周一、下周二迎風面桃園以北和東半部地區，可能還是有一些局部降雨出現，後續水氣會持續減少。

近期兩波冷空氣，他表示，整體雨勢隨著冷空氣影響愈來愈明顯而減少，下一波增加之後，又再逐漸減少。

氣溫趨勢，劉沛滕表示，今天開始受到強烈大陸冷氣團影響，周六之前相對比較低溫。北台灣地區今天白天氣溫持平、甚至逐漸下降，入夜之後其他各地低溫也會明顯下降。比較冷的時間，會出現在明晚到周六清晨，各地低溫10至12度，中部以北部分地區可能出現10度左右或局部8至10度低溫。

劉沛滕說，周日白天氣溫略為回升，北部20至21度，中南部地區22至23度左右。不過水氣比較少，早晚會有輻射冷卻影響，早晚的低溫還是比較低一點，可能出現12至14度低溫，日夜溫差有接近10度左右。雖然白天相對溫暖，但早晚還是比較低溫，後面還有一波冷空氣。下周一的大陸冷氣團預計會持續影響3至4天，可能還是相對低溫的環境。

高山降雪機率，他說，降雪主要看水氣有沒有通過高山，以及溫度配合，今天溫度還是持續下降，目前還沒有出現降雪狀況，明天溫度下降之後，再有一些水氣配合，明天北部和東北部1500至2000公尺以上，有局部降雪機率，中部和東部3000公尺左右高山有降雪機率。明天至周日山區路面易結冰，登山注意安全。

多地迎曙光撲空，劉沛滕表示，目前北部地區雲量多，稍早有些高空雲層從山邊通過，對於東方出來的日出的陽光，影響沒有非常大，但東方海面又有些低雲影響，所以這些雲層大概覆蓋到花蓮以北、台東北部地區，所以雲比較多一些，相對雲比較少的地方在恆春半島和台東南側，看到陽光的機率比較多，太陽從遠方低雲慢慢升起來。

劉沛滕表示，明顯的冷空氣高壓逐漸下來，高壓前緣有中高層雲層通過，低空的冷空氣預計今晚抵達台灣南邊，目前冷空氣位置在台灣北部，所以今天白天北部是降溫的情況，中南部白天還沒有感受到明顯降溫，可能到今天入夜之後整個冷空氣很快就會到台灣海峽或台灣東半側。

所以冷空氣影響的時間，劉沛滕表示，北部是今天上午，其他地區可能是今天傍晚到入夜之後，氣溫也會比較明顯下降。由於冷空氣開始影響之後，後面持續有冷空氣吹下來，所以今天晚上到明天清晨整體是最低溫的時間。 溫度趨勢。圖／中央氣象署提供 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供