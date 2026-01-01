聽新聞
寒潮爆發？ 鄭明典示警：很可能有一波氣溫驟降現象
前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出500百帕高度場預報，今天下午5時這個時間點，主要槽線（紅線）幾乎呈現東-西走向，稱為橫槽。約1天過後，槽線轉變成比較典型的東北-西南走向。這個槽線變化過程就稱為橫槽擺正。是統計上最常發生寒潮爆發的天氣型態。
寒潮爆發的定義，鄭明典說，除了低溫之外，還加上氣溫快速變化的條件，在過去是比較容易出意外的狀況，所以會特別強調。
鄭明典表示，現在因為暖化嚴重，這一次達到寒流標準的機率並不高，寒潮爆發通常指的是氣溫驟降並達到寒流標準。所以這次達到寒潮爆發的機率也不高，但還是提醒，很可能會有一波氣溫驟降的現象。
