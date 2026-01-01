快訊

屏東紅豆一台斤跌破50元 徐富癸：中央盡快啟動收購與產銷調節

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東紅豆進入採收期，但開價格卻一路下跌，縣議員許展維希望農政單位啟動穩定價格機制。圖／取自縣議員許展維臉書
每年元月是紅豆採收期，今年紅豆雖豐產，但開盤價格從原本每台斤60元，近期不斷下跌，跌破50元，立委徐富癸說，要求農業部提前因應，盡快啟動收購與產銷調節機制，穩定市場價格。

全國紅豆種植面積約5500公頃，屏東縣占近4000公頃，其中萬丹鄉近2000公頃，是全國之最。今年紅豆產量增，萬丹鄉李姓紅豆農說，前幾年紅豆到極端天氣影響歉價格高，因此去年許多農民搶種，紅豆種子價格更來到一斤88元新高，採收價格至少要1台斤5、60元才能回本，也提到紅豆收購價格更應透明化，。

元旦起進入紅豆採收期，紅豆開盤價從原本每台斤60元，近期卻跌破50元。立委徐富癸說，紅豆屬於雜糧特作，生產周期集中、投入成本高，若在採收高峰期間價格失序，將衝擊農民收益，政府應至少維持合理市場收購價格水準，避免價格跌破成本，確保農民基本收益。

屏東縣議員許展維說，紅豆價格持續下探，農民擔心影響一整年的心血。他也提到，台灣市場上仍有來自美國、加拿大、泰國、阿根廷、澳洲等地的進口紅豆，外觀與國產紅豆很接近，一般消費者不易分辨，更對本土紅豆價格造成壓力。

徐富癸說，依農民實際投入成本估算，紅豆每分地生產費用約1萬2356元，尚未包含田間除草等額外人工支出，包含整地、播種、農藥、肥料、割工、租地及種子等必要成本，若價格跌破合理水準，農民恐難以負擔，長期不利雜糧產業發展。

為掌握產地情況並提前部署因應措施，徐富癸在上周12月26日緊急召集農糧署到辦公室開會，由農糧署雜糧特作組相關人員說明紅豆產銷現況與調節機制。會中指出，已在本期紅豆採收期間啟動產銷調節相關作業，透過既有農會體系與採後處理機制，穩定市場供需。

農糧署表示，為穩定紅豆產銷並提升品質，已持續輔導相關單位建置完整採後處理與供應鏈體系，並視市場狀況主動採取必要調節措施，維持價格穩定並保障農民收益，後續配合實際需求協助相關收購資金與行政作業。

徐富癸表示，1月5日將進入紅豆採收高峰期，時間很關鍵，若能在採收初期即有效啟動穩定機制，除可安定市場預期，也能減少不合理壓價，讓農民的辛苦付出獲得應有保障。

屏東紅豆進入採收期，但開盤價格從原本每台斤60元，近期不斷下跌，跌破50元。記者劉星君／攝影
立委徐富癸上周緊急召集農糧署到辦公室開會，農糧署雜糧特作組相關人員說明紅豆產銷現況與調節機制。會中指出，已在本期紅豆採收期間啟動產銷調節相關作業，透過既有農會體系與採後處理機制，穩定市場供需。圖／立委徐富癸辦公室提供
