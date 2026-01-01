快訊

台中跨年夜機車3貼遭貨車撞倒 2孫目睹阿嬤捲入車底身亡

戰績輝煌的「飛行棺材」 印度MiG-21服役62年光榮退役

上億人見證！男星跨年直播突下跪求婚「超甜畫面瘋傳」甜爆熱搜

聽新聞
0:00 / 0:00

北北基大雨特報！北海岸已有豪雨發生 影響至明晨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片
東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，新北市北海岸已有豪雨發生，今天基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

影響時間自今天上午至明天清晨。大雨特報範圍：基隆北海岸、台北市山區、新北市山區。

今天強烈大陸冷氣團南下，中央氣象署表示，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北、東北部地區有短暫雨，東部及東南部地區有局部短暫雨，竹苗地區、恆春半島及中南部山區、馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲。

明天強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，桃園以北、東北部地區有短暫雨，東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，竹苗地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

冷氣團 大雨特報

延伸閱讀

最高元旦升旗在玉山 鄭明典：美麗的青天白日滿地紅「勇者的升旗典禮」

2026年首波降溫又強又猛！元旦迎最強冷空氣愈晚愈冷 2類人需特別注意

跨年賞煙火要帶傘！元旦強烈大陸冷氣團來襲 低溫下探6度時間點曝光

花蓮玉里山區命案！女子疑生前遭車輾壓、凌虐 男友涉重嫌移送偵辦

相關新聞

喜迎元旦寶寶！ 名醫示警：2026恐面臨「10萬人保衛戰」

2026年第一天，台中茂盛醫院上午迎來4名元旦寶寶，還有2名孕婦待產中。院長李茂盛指出，去年1至11月新生兒總數僅有9萬...

台股大盤漲基層無感 雞腿便當130…帳單漲比較有感

台股屢創新高，但對不少基層民眾而言卻是「看得到、感受不到」，感嘆大盤漲了幾百點沒有感覺，但電費帳單多出幾百元立刻有感，生...

最高元旦升旗在玉山 鄭明典：美麗的青天白日滿地紅「勇者的升旗典禮」

青天白日飄揚玉山北峰。中央氣象署今晨在位於玉山北峰的玉山氣象站舉行升旗典禮，有數名登山客參加。前中央氣象局長鄭明典在臉書...

2026年首波降溫又強又猛！元旦迎最強冷空氣愈晚愈冷 2類人需特別注意

2026年首波降溫又強又猛。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天元旦，受強烈大陸冷氣團南下影響，這波冷...

「這個跨年不一樣」北市跨年演唱會人潮不及去年一半 進場還要安檢

北市隨機殺人事件後，昨天從北到南跨年晚會維安都大幅升級，許多縣市首度祭出安檢通道和金屬探測器，北市還備妥細胞簡訊應變突發...

跨年維安升級 北市警配槍戒備

北市隨機殺人案發後，警政署加強全台跨年晚會、元旦升旗典禮共卅七場活動維安，規畫動員警力八○六九人、民力二七九二人，戒備提...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。