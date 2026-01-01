北北基大雨特報！北海岸已有豪雨發生 影響至明晨

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，新北市北海岸已有豪雨發生，今天基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

影響時間自今天上午至明天清晨。大雨特報範圍：基隆北海岸、台北市山區、新北市山區。

今天強烈大陸冷氣團南下，中央氣象署表示，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北、東北部地區有短暫雨，東部及東南部地區有局部短暫雨，竹苗地區、恆春半島及中南部山區、馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲。

明天強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，桃園以北、東北部地區有短暫雨，東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，竹苗地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。