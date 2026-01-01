聽新聞
0:00 / 0:00
影／嘉明湖3310公尺雲上現2026第一道曙光
迎接2026年第一道曙光，台東平地因雲層厚重，清晨不見太陽露臉，讓不少守候在海岸線的民眾略感失落。不過，在海拔3310公尺的嘉明湖，卻出現截然不同的景象，多位登山客幸運站在雲海之上，親眼迎來新年第一道金色曙光。
天色微亮時，嘉明湖一帶雲霧翻湧，山頭間宛如鋪上一層厚厚白毯。就在眾人屏息等待之際，東方天際突然透出暖橘色光芒，太陽緩緩探出雲層，瞬間照亮整片高山，現場山友難掩興奮直呼，「這一刻真的等得太值得了」。
有山友分享，為了迎接曙光，凌晨摸黑出發、頂著低溫前行，當陽光灑落湖畔時，所有疲憊彷彿一掃而空。也有人許下新年心願，希望這道曙光能帶來平安、健康與更多走進山林的機會。即使平地未能如願見曙光，嘉明湖上的這道光，仍為2026年揭開充滿希望的序幕。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言