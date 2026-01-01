快訊

影／嘉明湖3310公尺雲上現2026第一道曙光

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

迎接2026年第一道曙光，台東平地因雲層厚重，清晨不見太陽露臉，讓不少守候在海岸線的民眾略感失落。不過，在海拔3310公尺的嘉明湖，卻出現截然不同的景象，多位登山客幸運站在雲海之上，親眼迎來新年第一道金色曙光。

天色微亮時，嘉明湖一帶雲霧翻湧，山頭間宛如鋪上一層厚厚白毯。就在眾人屏息等待之際，東方天際突然透出暖橘色光芒，太陽緩緩探出雲層，瞬間照亮整片高山，現場山友難掩興奮直呼，「這一刻真的等得太值得了」。

有山友分享，為了迎接曙光，凌晨摸黑出發、頂著低溫前行，當陽光灑落湖畔時，所有疲憊彷彿一掃而空。也有人許下新年心願，希望這道曙光能帶來平安、健康與更多走進山林的機會。即使平地未能如願見曙光，嘉明湖上的這道光，仍為2026年揭開充滿希望的序幕。

台東海拔3310公尺的嘉明湖迎來2026年第一道金色曙光。圖／嘉明湖天馬登山隊提供
台東海拔3310公尺的嘉明湖迎來2026年第一道金色曙光。圖／嘉明湖天馬登山隊提供

