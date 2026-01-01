將有2波寒流？ 元旦強烈冷氣團影響到周末 「小寒」再急凍1情況有機會

今天元旦，入冬第一波強烈大陸冷氣團南下。天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，白天起北部氣溫會逐步下降，各地氣溫也會逐步下滑。苗栗以北及宜蘭高溫約17度，中部及花蓮高溫約20至22度，南部及台東高溫約23至26度，入夜各地氣溫會明顯偏低，北部溫差不大但寒意十足，中南部地區受輻射冷卻影響，日夜溫差大，夜間清晨各地低溫約在13至15度，空曠處及近山區有10至12度低溫，今晚起至周日清晨低溫情形都會較明顯。

天氣方面，薛皓天表示，今天苗栗以北及宜花地區大致為陰時多雲有短暫陣雨天氣，降雨會較集中於北海岸及東北角地區，局部仍有達大雨以上等級；台中以南及台東大致為晴到多雲天氣。

明天持續受強烈大陸冷氣團影響，薛皓天表示，苗栗以北及東部大致為多雲到陰天氣，另外桃園以及宜蘭有短暫陣雨，竹苗地區局部偶有飄雨機會；台中以南維持晴到多雲天氣。

各地氣溫會更低一些，薛皓天表示，苗栗以北及宜蘭高溫約13度，中南部及花蓮高溫約15至19度，南部及台東高溫約20至22度。中部以北及東部的朋友會明顯感受到偏冷，晚間起各地氣溫會更低，西部地區受輻射冷卻影響溫差仍大，預估北部、東北部及西部空曠處局部有10至12度左右低溫，其中西半部局部地區可能有10度以下低溫發生，另外各地海拔地勢較高處亦有5度或以下機會。

周六維持強烈大陸冷氣團影響，水氣減少，他說，北部地區降雨可稍趨緩，北北基桃及東半部維持陰時多雲天氣，迎風面北海岸及東北部地區局仍有地形降雨發生，新竹以南地區為晴到多雲天氣。白天氣溫略回溫，仍冷到寒意，中南部地區會稍感溫暖。中北部、東北部高溫約16度，中部以南高溫20至23度，花東高溫約18至20度。

薛皓天表示，周六晚間起冷氣團強度開始減弱，預估夜間至清晨各地仍有明顯低溫，中北部、東北部低溫11至13度、花東13至15度、西半部地區10至13度。

周日強烈大陸冷氣團減弱為冷氣團，薛皓天表示，各地大致為晴到多雲天氣，東半部為多雲時晴天氣，局部地區有零星飄雨。各地氣溫會進一步回升，高溫都可上看20度，南部地區局部可達25度，夜間至清晨低溫也相較前幾日稍回升，預估各地低溫約13至16度。

下周一是24節氣「小寒」，薛皓天表示，中高層槽線明顯南下通過台灣，槽底將來底層新一波冷空氣南下，維持大陸冷氣團影響，迎風面北部及東部將再轉為陰陣雨天氣，中部以南維持晴到多雲，中北部及東部氣溫將再降至20度以下。

他說，下周二北方有更地深槽線南下抵達台灣，冷空氣強度會明顯增強，上半天北部及東半部仍有短暫陣雨，下半天起受乾冷空氣影響，降雨趨緩，大致為多雲時陰天氣，若輻射冷卻明顯，預估這波冷空氣強度有機會達寒流等級，可能持續影響至下周四。下周三、下周四受乾冷空氣影響，各地大致為晴時多雲天氣。

下周五冷空氣強度將減弱，薛皓天表示，其強度仍可維持冷氣團等級。後續下周末仍有另一波冷空氣南下，到了下下周一會再有另一波冷空氣達寒流的趨勢。從預報上來看1月上旬大致受北方乾冷空氣影響，台灣長時間氣溫都偏低，中南部日夜溫差大，北部濕冷，其冷空氣的強度都可達大陸冷氣團等級，更有局部達寒流機會，一定要做好防寒準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。