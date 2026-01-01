快訊

府前升旗和韓國瑜自拍被誇像「她」 鄭麗文：我會樂一整年

福原愛再婚又懷孕！小王扶正仍遺憾 親認「這件事一直很後悔」

聽新聞
0:00 / 0:00

台股大盤漲基層無感 雞腿便當130…帳單漲比較有感

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
2025年台股封關再創新高，盤中指數衝破2萬9千點歷史大關，收盤指數2萬8963點，一樣刷新歷史紀錄，指數上漲256點，漲幅0.89％，成交量放大至5361億元。台積電也在今年封關日股價飆上1550元，市值衝破40兆元大關，再為台股寫歷史。記者林俊良／攝影
2025年台股封關再創新高，盤中指數衝破2萬9千點歷史大關，收盤指數2萬8963點，一樣刷新歷史紀錄，指數上漲256點，漲幅0.89％，成交量放大至5361億元。台積電也在今年封關日股價飆上1550元，市值衝破40兆元大關，再為台股寫歷史。記者林俊良／攝影

台股屢創新高，但對不少基層民眾而言卻是「看得到、感受不到」，感嘆大盤漲了幾百點沒有感覺，但電費帳單多出幾百元立刻有感，生活費樣樣增加，經濟成長與實際感受明顯落差。

王姓超商店員說，股市確實在漲，但自己的薪水跟不上年年上漲的房租與生活費，對一般小老百姓來說「真的沒什麼差」，且自己未投資股票，與其關心大盤點數，更在意的是下一次發薪水的時間。

餐飲業者甘先生則直言，目前台股上漲動能多集中在台積電與AI相關產業，但台積電一張動輒百萬元，不是一般人能參與的投資，「台股其實很像台灣社會的縮影」，高科技人才前景一片看好，百工百業卻沒有享受到相同的福利，除少數產業外，其他行業幾乎都是要死不活。

甘先生也提到，餐飲業長期缺工的問題始終未解，高科技產業可引進移工補足人力，但餐飲業卻無法比照辦理，坊間甚至傳出有業者私下聘用逃逸移工，這才是很多人真正在過的生活。

他指出，近年不少原物料價格大幅上漲，部分特殊食材成本幾乎翻倍，例如乳酪等進口原料成本明顯增加，雖然員工時薪調升，但在整體物價齊漲下，等於變相減薪，過去一個雞腿便當約90元，如今已漲到130元，股市再怎麼漲，對民眾來說都像虛幻泡影，根本感覺不到。

在公部門任職的汪姓公務人員也說，相較股市高低，更關心的是下個月的房貸、車貸與各項固定帳單，薪水往往在月初就被各項支出啃食殆盡，生活壓力依舊沉重，也對公務人員未來發展感到迷惘。

家庭主婦黃太太則說，外界認為經濟表現亮眼，但對她而言，生活卻愈來愈緊繃，房貸、孩子教育與生活費樣樣增加，大盤漲了幾百點沒有感覺，但電費帳單多出幾百元立刻有感，經濟成長與她的實際感受明顯落差。

電費帳單 台股 大盤 便當

延伸閱讀

好市多行李箱又紅了！「30吋前開式」不到3500元 內行人提醒1關鍵

六檔ETF 調整成分股

2025創高封關…台股六天王 寫八大紀錄

台股2025驚驚漲 外資全年賣超5,995億元

相關新聞

台股大盤漲基層無感 雞腿便當130…帳單漲比較有感

台股屢創新高，但對不少基層民眾而言卻是「看得到、感受不到」，感嘆大盤漲了幾百點沒有感覺，但電費帳單多出幾百元立刻有感，生...

最高元旦升旗在玉山 鄭明典：美麗的青天白日滿地紅「勇者的升旗典禮」

青天白日飄揚玉山北峰。中央氣象署今晨在位於玉山北峰的玉山氣象站舉行升旗典禮，有數名登山客參加。前中央氣象局長鄭明典在臉書...

2026年首波降溫又強又猛！元旦迎最強冷空氣愈晚愈冷 2類人需特別注意

2026年首波降溫又強又猛。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天元旦，受強烈大陸冷氣團南下影響，這波冷...

「這個跨年不一樣」北市跨年演唱會人潮不及去年一半 進場還要安檢

北市隨機殺人事件後，昨天從北到南跨年晚會維安都大幅升級，許多縣市首度祭出安檢通道和金屬探測器，北市還備妥細胞簡訊應變突發...

跨年維安升級 北市警配槍戒備

北市隨機殺人案發後，警政署加強全台跨年晚會、元旦升旗典禮共卅七場活動維安，規畫動員警力八○六九人、民力二七九二人，戒備提...

「槓龜」啦！台東第一道曙光沒來 續寫26年連槓紀錄

迎接2026年第一道曙光，台東再度成為全台焦點。只是，滿懷期待的民眾，今天清晨卻只能對著厚重雲層嘆氣。三仙台、太麻里曙光...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。