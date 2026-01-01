最高元旦升旗在玉山 鄭明典：美麗的青天白日滿地紅「勇者的升旗典禮」

青天白日飄揚玉山北峰。中央氣象署今晨在位於玉山北峰的玉山氣象站舉行升旗典禮，有數名登山客參加。前中央氣象局長鄭明典在臉書發文，致敬最高元旦升旗，「美麗的青天白日滿地紅，勇者的升旗典禮」。

今天元旦，外出注意保暖。強烈大陸冷氣團南下，中央氣象署表示，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北、東北部地區有短暫雨，東部及東南部地區有局部短暫雨，竹苗地區、恆春半島及中南部山區、馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲。

明天強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，桃園以北、東北部地區有短暫雨，東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，竹苗地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。 玉山氣象站舉行升旗典禮，有數名登山客參加。圖／取自鄭明典臉書 玉山氣象站舉行升旗典禮。圖／取自鄭明典臉書