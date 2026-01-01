快訊

鄭明典分享玉山第一道曙光 雲海中透出畫面絕美

總統府升旗典禮 賴總統與韓國瑜握手致意、與鄭麗文零互動

聽新聞
0:00 / 0:00

5歲女童性早熟胸部隆起、出現分泌物 醫師曝原因：與化妝品有關

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
一名5歲女童洗澡時被家長發現胸部隆起，甚至出現白色分泌物，疑似提早發育，嚇得趕緊就醫，經醫師檢查後發現是「假性性早熟」。本報資料照片
一名5歲女童洗澡時被家長發現胸部隆起，甚至出現白色分泌物，疑似提早發育，嚇得趕緊就醫，經醫師檢查後發現是「假性性早熟」。本報資料照片

一名5歲女童洗澡時被家長發現胸部隆起，甚至出現白色分泌物，疑似提早發育，嚇得趕緊就醫。經醫師檢查後發現是「假性性早熟」，經過醫師詢問，發現女孩喜歡模仿媽媽化妝，接觸添加物。醫師提醒，應避免孩童長期接觸化妝品、香氛及塑膠製品有關，否則無形中恐干擾成長發育。

萬芳醫院近日接診一名5歲女童，家長指出，孩子洗澡時發現胸部隆起，觸摸時還有輕微硬塊感，內褲也出現白色分泌物，擔心孩子提早發育，前來就診，兒科部醫師凌儀芝表示，女童骨齡成熟度相當於8歲，遠超實際年齡，經安排檢查後，確認尚未啟動青春期機制，排除「真性性早熟」的可能，判定為外源性干擾導致的「假性性早熟」。

至於病因為何，凌儀芝說，家長轉述孩子喜歡模仿媽媽化妝，經常拿取化妝品、指甲油塗抹或隨意噴灑香氛品，加上家中充滿各式塑膠玩具，恐導致孩童長期接觸含有「鄰苯二甲酸酯」等環境荷爾蒙的物質，經由皮膚或呼吸道進入體內，導致外源性雌性素過度刺激，進而誘發乳房發育等性早熟特徵。

凌儀芝表示，性早熟在醫學上可分為「真性」與「假性」兩大類，真性性早熟為中樞神經系統提前啟動有關，導致性腺軸運作；假性性早熟則可能由外部因素引起，避免假性早熟，應停止讓孩子接觸不必要的化妝品、香氛及香氣濃郁的清潔用品等，盡量選擇低香料、成分單純的產品。

凌儀芝也說，常見塑膠容器盛裝熱食、加工肉品及高熱量速食，都可能擾亂內分泌或增加體脂肪，加速青春期發育，家長應多留意子女的身體變化，若女孩在8歲前、男孩在9歲前出現第二性徵（如乳房發育、睪丸變大、長陰毛等），盡早至兒科接受專業評估，避免不必要的焦慮與過度治療，孩童更能健康成長。

醫師 化妝品 女童

延伸閱讀

化妝是長壽秘訣？日研究曝：長者使用「2產品」可降低憂鬱、維持平衡感

5類特殊病房苗栗最欠缺 鍾東錦喊話大千竹南醫院「必須要有」

完整名單／知名化妝品牌NARS也摻蘇丹紅 食藥署再揪4批問題原料：恐還有漏網之魚

蘇丹紅化妝品吹哨者…食藥署長學弟曝光 他還原過程：亞洲僅台積極清查

相關新聞

最高元旦升旗在玉山 鄭明典：美麗的青天白日滿地紅「勇者的升旗典禮」

青天白日飄揚玉山北峰。中央氣象署今晨在位於玉山北峰的玉山氣象站舉行升旗典禮，有數名登山客參加。前中央氣象局長鄭明典在臉書...

2026年首波降溫又強又猛！元旦迎最強冷空氣愈晚愈冷 2類人需特別注意

2026年首波降溫又強又猛。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天元旦，受強烈大陸冷氣團南下影響，這波冷...

「這個跨年不一樣」北市跨年演唱會人潮不及去年一半 進場還要安檢

北市隨機殺人事件後，昨天從北到南跨年晚會維安都大幅升級，許多縣市首度祭出安檢通道和金屬探測器，北市還備妥細胞簡訊應變突發...

跨年維安升級 北市警配槍戒備

北市隨機殺人案發後，警政署加強全台跨年晚會、元旦升旗典禮共卅七場活動維安，規畫動員警力八○六九人、民力二七九二人，戒備提...

「槓龜」啦！台東第一道曙光沒來 續寫26年連槓紀錄

迎接2026年第一道曙光，台東再度成為全台焦點。只是，滿懷期待的民眾，今天清晨卻只能對著厚重雲層嘆氣。三仙台、太麻里曙光...

豪雨襲元旦又迎首波強烈冷氣團 吳德榮：下周強冷空氣 不排除升級寒流

今晨冷空氣漸南下，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，本島平地最低氣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。