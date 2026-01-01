阿里山迎日出連5年撲空 雲霧繚繞上千名遊客提早散場

快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁今天參加阿里山日出印象音樂會，啟動2026台灣燈會倒數裝置。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天參加阿里山日出印象音樂會，啟動2026台灣燈會倒數裝置。記者黃于凡／攝影

阿里山迎日出湧人潮，上千人齊聚祝山觀日平台，等待新年第一道曙光，今年雲霧繚繞，氣溫約攝氏7度，縣長翁章梁早上5時30分點亮2026台灣燈會倒數裝置，隨後由樂團輪番演出，從清晨等到天亮都沒有曙光，連續5年沒等到日出，遊客不禁失望，希望明年會有日出。

阿里山日出印象音樂會為迎接曙光暖場，由樂興之時管絃樂團揭開序幕，董事長樂團、Skyline天際線融合爵士樂團，以及鄒族三金女聲高蕾雅輪番演出，以悠揚樂音演繹阿里山晨曦與雲海意象，上千名遊客不畏寒冷，天還沒亮就齊聚祝山觀日平台。

小笠原山觀景台、對高岳觀日坪也湧入上千人卡位，架起攝影機等待迎接日出，期待見證新年的第一道曙光，根據氣象署預報，今天日出時間為早上6點39分，但直到天色大亮，因大霧都沒有曙光蹤影，連遠山輪廓都看不清楚，遊客等到7時失望地陸續下山。

翁章梁說，連續多年沒看到日出，讓他在受訪時壓力很大，不知要許下什麼新年願望，但他認為，太陽每天都會升起，只是有時候會被雲層遮住，今年雖然沒有下雨，但因為雲霧繚繞未見曙光，他仍期許新的一年能順利平安，帶動地方發展持續向前。

嘉義縣長翁章梁今天參加阿里山日出印象音樂會，期許嘉義縣未來發展愈來愈好。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天參加阿里山日出印象音樂會，期許嘉義縣未來發展愈來愈好。記者黃于凡／攝影
阿里山祝山觀日平台今晨湧入上千名遊客，因雲霧繚繞曙光未現，連續5年撲空不禁失望。記者黃于凡／攝影
阿里山祝山觀日平台今晨湧入上千名遊客，因雲霧繚繞曙光未現，連續5年撲空不禁失望。記者黃于凡／攝影
阿里山祝山觀日平台今晨湧入上千名遊客，警方出動霹靂小組加強戒備。記者黃于凡／攝影
阿里山祝山觀日平台今晨湧入上千名遊客，警方出動霹靂小組加強戒備。記者黃于凡／攝影
阿里山祝山觀日平台今晨湧入上千名遊客，欣賞音樂會等待日出。記者黃于凡／攝影
阿里山祝山觀日平台今晨湧入上千名遊客，欣賞音樂會等待日出。記者黃于凡／攝影
阿里山祝山觀日平台今晨湧入上千人，因雲霧繚繞曙光未現，許多遊客提早離場。記者黃于凡／攝影
阿里山祝山觀日平台今晨湧入上千人，因雲霧繚繞曙光未現，許多遊客提早離場。記者黃于凡／攝影

樂團 阿里山

最高元旦升旗在玉山 鄭明典：美麗的青天白日滿地紅「勇者的升旗典禮」

青天白日飄揚玉山北峰。中央氣象署今晨在位於玉山北峰的玉山氣象站舉行升旗典禮，有數名登山客參加。前中央氣象局長鄭明典在臉書...

2026年首波降溫又強又猛！元旦迎最強冷空氣愈晚愈冷 2類人需特別注意

2026年首波降溫又強又猛。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天元旦，受強烈大陸冷氣團南下影響，這波冷...

「這個跨年不一樣」北市跨年演唱會人潮不及去年一半 進場還要安檢

北市隨機殺人事件後，昨天從北到南跨年晚會維安都大幅升級，許多縣市首度祭出安檢通道和金屬探測器，北市還備妥細胞簡訊應變突發...

跨年維安升級 北市警配槍戒備

北市隨機殺人案發後，警政署加強全台跨年晚會、元旦升旗典禮共卅七場活動維安，規畫動員警力八○六九人、民力二七九二人，戒備提...

「槓龜」啦！台東第一道曙光沒來 續寫26年連槓紀錄

迎接2026年第一道曙光，台東再度成為全台焦點。只是，滿懷期待的民眾，今天清晨卻只能對著厚重雲層嘆氣。三仙台、太麻里曙光...

豪雨襲元旦又迎首波強烈冷氣團 吳德榮：下周強冷空氣 不排除升級寒流

今晨冷空氣漸南下，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，本島平地最低氣...

