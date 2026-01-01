強烈冷氣團最冷時間點曝 恐探10度低溫 1月中旬前冷空氣強度接近寒流

今天元旦，強烈大陸冷氣團影響，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，苗栗北部及宜花地區維持陰局部有短暫陣雨天氣，台中以南及台東為晴到多雲天氣，各地山區局部仍有短暫陣雨發生。今晚至明天北部、宜蘭1500至2000公尺以上山區及中部、花蓮3000公尺左右高山有局部降雪、固態降水或結冰的機率，上山賞雪務必留意路面溼滑。

溫度方面，今天苗栗以北及宜蘭高溫約17至18度，中部及花蓮高溫約21至22度，南部及台東高溫約23至25度。今天深夜至明天清晨會有明顯低溫發生，預估北部空曠處、近山區及西半部有10至13度低溫，其餘地區低溫約12至14度。

明天持續受到強烈大陸冷氣團影響，北部東北部維持陰時多雲，局部有短暫陣雨天氣；台中以南及花東為晴到多雲天氣。南部高溫可上看18至20度，中北部、東北部高溫僅有14度左右，中部高溫約為15至16度，花東高溫約為18至19度。晚間起各地氣溫會更低，北部、西部空曠處局部有10度左右低溫，各地海拔200公尺以上地區都有0至8度機會。

周六水氣漸減少，北部東部大致為多雲至陰，局部有雨天氣，新竹以南地區為晴到多雲天氣。白天氣溫比前一天高1至2度，不過日夜溫差仍大多留意。

周日冷氣團減弱，各地天氣轉好，除東半部為多雲局部偶雨天氣外，其餘地區大致為晴天。氣溫將再回升一些，苗栗以北及東北部高溫約20度左右，台中以南高溫約20至24度。夜間至清晨西半部受輻射冷卻影響，局部地區有11至14度低溫，其餘地區低溫約13至15度。

下周一是24節氣的「小寒」，另一波冷空氣南下，強度大致為大陸冷氣團等級，北部東部將再轉為多雲至陰有陣雨天氣，中部以南維持晴到多雲。

天氣風險公司分析數值模式資料顯示，至1月中旬為止各地氣溫都偏低，冷空氣強度可達冷氣團等級或接近寒流，持續關注最新天氣資訊並做好防寒準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。