快訊

鄭明典分享玉山第一道曙光 雲海中透出畫面絕美

總統府升旗典禮 賴總統與韓國瑜握手致意、與鄭麗文零互動

強烈冷氣團最冷時間點曝 恐探10度低溫 1月中旬前冷空氣強度接近寒流

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

今天元旦，強烈大陸冷氣團影響，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，苗栗北部及宜花地區維持陰局部有短暫陣雨天氣，台中以南及台東為晴到多雲天氣，各地山區局部仍有短暫陣雨發生。今晚至明天北部、宜蘭1500至2000公尺以上山區及中部、花蓮3000公尺左右高山有局部降雪、固態降水或結冰的機率，上山賞雪務必留意路面溼滑。

溫度方面，今天苗栗以北及宜蘭高溫約17至18度，中部及花蓮高溫約21至22度，南部及台東高溫約23至25度。今天深夜至明天清晨會有明顯低溫發生，預估北部空曠處、近山區及西半部有10至13度低溫，其餘地區低溫約12至14度。

明天持續受到強烈大陸冷氣團影響，北部東北部維持陰時多雲，局部有短暫陣雨天氣；台中以南及花東為晴到多雲天氣。南部高溫可上看18至20度，中北部、東北部高溫僅有14度左右，中部高溫約為15至16度，花東高溫約為18至19度。晚間起各地氣溫會更低，北部、西部空曠處局部有10度左右低溫，各地海拔200公尺以上地區都有0至8度機會。

周六水氣漸減少，北部東部大致為多雲至陰，局部有雨天氣，新竹以南地區為晴到多雲天氣。白天氣溫比前一天高1至2度，不過日夜溫差仍大多留意。

周日冷氣團減弱，各地天氣轉好，除東半部為多雲局部偶雨天氣外，其餘地區大致為晴天。氣溫將再回升一些，苗栗以北及東北部高溫約20度左右，台中以南高溫約20至24度。夜間至清晨西半部受輻射冷卻影響，局部地區有11至14度低溫，其餘地區低溫約13至15度。

下周一是24節氣的「小寒」，另一波冷空氣南下，強度大致為大陸冷氣團等級，北部東部將再轉為多雲至陰有陣雨天氣，中部以南維持晴到多雲。

天氣風險公司分析數值模式資料顯示，至1月中旬為止各地氣溫都偏低，冷空氣強度可達冷氣團等級或接近寒流，持續關注最新天氣資訊並做好防寒準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

冷氣團 高溫

延伸閱讀

2026年首波降溫又強又猛！元旦迎最強冷空氣愈晚愈冷 2類人需特別注意

冷到1月中！冷氣團等級起跳 天氣風險：下周不排除寒流報到

元旦後冷氣團報到 上山跨年山友需牢記333原則「撤退」保命

跨年後「強冷探10度」歐美德三模式確認！粉專：下周還有一波冷空氣接力

相關新聞

最高元旦升旗在玉山 鄭明典：美麗的青天白日滿地紅「勇者的升旗典禮」

青天白日飄揚玉山北峰。中央氣象署今晨在位於玉山北峰的玉山氣象站舉行升旗典禮，有數名登山客參加。前中央氣象局長鄭明典在臉書...

2026年首波降溫又強又猛！元旦迎最強冷空氣愈晚愈冷 2類人需特別注意

2026年首波降溫又強又猛。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天元旦，受強烈大陸冷氣團南下影響，這波冷...

「這個跨年不一樣」北市跨年演唱會人潮不及去年一半 進場還要安檢

北市隨機殺人事件後，昨天從北到南跨年晚會維安都大幅升級，許多縣市首度祭出安檢通道和金屬探測器，北市還備妥細胞簡訊應變突發...

跨年維安升級 北市警配槍戒備

北市隨機殺人案發後，警政署加強全台跨年晚會、元旦升旗典禮共卅七場活動維安，規畫動員警力八○六九人、民力二七九二人，戒備提...

「槓龜」啦！台東第一道曙光沒來 續寫26年連槓紀錄

迎接2026年第一道曙光，台東再度成為全台焦點。只是，滿懷期待的民眾，今天清晨卻只能對著厚重雲層嘆氣。三仙台、太麻里曙光...

豪雨襲元旦又迎首波強烈冷氣團 吳德榮：下周強冷空氣 不排除升級寒流

今晨冷空氣漸南下，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，本島平地最低氣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。