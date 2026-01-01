聽新聞
鄭明典分享玉山第一道曙光 雲海中透出畫面絕美
今天元旦，前中央氣象局長鄭明典今晨在臉書分享在玉山北峰的2026年第一道曙光，為中央氣象署玉山氣象站人員所拍攝。照片可見玉山主峰還有殘雪，曙光從雲海中透出，畫面絕美。
雖然高山好天氣，不過，中央氣象署表示，今天強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，白天北台灣高溫約16、17度，中部及花東高溫約21至24度，南部高溫約25至26度，晚上中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約16至18度。
天氣方面，今天基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、宜蘭地區有短暫雨，花東地區有局部短暫雨，竹苗地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，中南部平地為多雲的天氣。澎湖陰時多雲，16至19度，金門晴時多雲，12至18度，馬祖陰時多雲短暫雨，10至13度。
