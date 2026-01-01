「槓龜」啦！台東第一道曙光沒來 續寫26年連槓紀錄
迎接2026年第一道曙光，台東再度成為全台焦點。只是，滿懷期待的民眾，今天清晨卻只能對著厚重雲層嘆氣。三仙台、太麻里曙光園區，甚至南橫啞口，一直到表定時間過後，海天之間仍不見陽光探頭，台東迎曙光再度「槓龜」，持續寫下26年的連槓紀錄。
清晨天還未亮，三仙台與太麻里海岸線早已湧入來自全台各地的民眾，有人裹著外套、有人帶著熱飲，在海風中守候新年第一道光。盡管兩地今年都未舉辦官方迎曙光活動，海邊仍被人潮擠得水洩不通，鏡頭、手機全都對準海平面，期待奇蹟出現。
然而，天公不作美。三仙台民用曙光時間清晨6點10分、日出6點35分，太麻里民用曙光6點11分、日出6點35分，時間一分一秒流逝，雲層卻始終未散。就連被視為「全台第一道曙光」指標的蘭嶼，也同樣被雲海覆蓋，讓守候的民眾只能無奈收起相機。
「冬天本來就比較難看到陽光。」太麻里林姓鄉民苦笑說，從2000年開始，他幾乎年年到曙光園區碰運氣，卻一次都沒成功，但還是會繼續等下去。來自新竹的黎小姐則說，雖然有點失望，但能和家人一起迎接新年，本身就是一段難忘回憶，「沒看到也沒關係，總有一天等得到，明年再來。」
台東氣象站指出，東部地區冬季常受東北季風影響，海面上空雲層變化快速，尤其清晨5點到7點最不穩定，因此能否看到曙光往往得碰運氣。相較之下，夏、秋季天氣較穩定，看到日出與曙光的機率也較高。
雖然再度落空，但對許多民眾來說，迎曙光早已不只是「看到太陽」這麼簡單，而是一種跨年儀式、一份對新年的期待。就算連槓26年，台東的海岸線上，仍有人年年報到，靜靜等候那道遲早會出現的光。
