2026年首波降溫又強又猛 元旦迎最強冷空氣愈晚愈冷 2類人需特別注意

2026年首波降溫又強又猛。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天元旦，受強烈大陸冷氣團南下影響，這波冷空氣將是入冬以來最強的一波，北部及東北部地區氣溫明顯下降，其它地區晚起氣溫亦開始下降。

不只氣溫驟降，他說，基隆北海岸及大台北山區也會有雨，並有局部大雨發生的機率；就連竹苗以北、宜花東、恆春半島及中南部山區也有零星局部短暫雨。

元旦這波最強大陸冷氣團，愈晚愈冷，他表示，至少會延續到周日白天，強烈大陸冷氣團才會稍稍減弱。而下一波新的冷空氣又將在下周一馬上跟進。

林得恩說，從長期預報也顯示，1月份上旬整個氣溫都是偏低且持續較長，快速降溫也是本波強冷空氣的重要特徵之一，老人及心血管疾病患者更需特別注意保暖、防寒。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。