2025年「事件滿滿氣象年」 專家細數這些侵台颱致慘重災情 初冬不太冷

「2025年又是一個事件滿滿的氣象年」。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，綜觀2025年這一年，台灣經歷冬春季低溫多雨、夏季颱風及低壓帶豪雨、炎熱的暖秋，及明顯的秋颱共伴效應豪雨，然後又迎來一個不太冷的初冬。希望2026年能夠風調雨順一些，少一點災害發生的情況。

吳聖宇回顧，去年1至4月冷空氣頻繁南下，溫度低而且持續時間長，其中1至3月連續3個月各地的平均溫都普遍低於氣候平均值。冬雨、春雨十分明顯，有一種當成梅雨在下的錯覺，許多地方降雨量偏多，中高海拔山區也多次發生降雪。

去年5至6月梅雨季降雨集中在前半，吳聖宇說，尤其是5月份，整體來說缺乏典型長時間滯留的梅雨鋒面，多數是移動快速的鋒面，但是通過時造成的降雨不小。6月中下旬提早入夏，轉為午後雷陣雨的夏季高溫天氣。

去年7月低壓帶異常活躍且偏北，吳聖宇表示，整個月明顯多雨且非常罕見的月均溫低於氣候平均值。丹娜絲颱風破天荒登陸嘉義布袋，強烈暴風橫掃嘉南低區造成嚴重風災，隨後的西南氣流豪雨也造成不小災害。月中薇帕颱風掠過台灣以南，外圍環流為東部帶來豪雨，也讓馬太鞍溪堰塞湖形成。下旬後半起因為范斯高、竹節草颱風及其後的低壓帶引進長時間西南氣流，讓氣象署自7月28日至8月4日連續8天進行大規模豪雨事件作業，史上時間最長，高雄市茂林區總雨量接近2900毫米。

吳聖宇表示，去年8月中楊柳颱風雷霆萬鈞登陸台東太麻里，台南七股出海，為花東、南部帶來強風豪雨，北部也有明顯強風。後半月太平洋高壓明顯增強，畫風一轉變成高溫、少雨的夏季天氣。

去年9月太平洋高壓偏強，吳聖宇表示，東北季風完全消失，各地均溫明顯高於氣候平均值。下旬樺加沙颱風掃過台灣南方海域，外圍環流造成東半部大量降雨，馬太鞍溪堰塞湖潰壩，造成花蓮縣光復鄉、鳳林鎮嚴重災情。

而去年10月上中旬太平洋高壓仍偏強，各地持續高溫炎熱，各地均溫持續高於氣候平均值。吳聖宇表示，下旬位於南海的風神颱風配合東北季風共伴效應造成北部、東北部連續數天豪雨，也引發部分災害發生。

吳聖宇表示，去年11月東北季風陸續影響但強度偏弱，各地均溫仍普遍高於氣候平均值。上旬末、中旬初鳳凰颱風大甩尾轉向撲向台灣，靠近過程明顯減弱，登陸恆春後隨即減弱為熱帶性低氣壓，也成為1967年吉達颱風以來再度有颱風在11月登陸台灣，此颱風與東北季風共伴效應為宜蘭縣帶來豪大雨，溪南地區有明顯災害，蘇澳的降雨為2010年梅姬颱風以來最劇烈，災害也最嚴重。

去年12月恢復冬季天氣，吳聖宇表示，有2次大陸冷氣團影響，但是溫度仍然偏高，預期各地均溫仍將普遍高於氣候平均值。降雨以迎風面為主，中南部亦有數天出現降雨，下旬耶誕節前後的冷氣團配合水氣造成高海拔山區連續2至3天有較明顯的降雪發生。 去年受到樺加沙颱風外圍環流重創，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，大水沖進光復鄉，造成嚴重災情。本報資料照片