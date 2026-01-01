「由於車長滑倒列車會晚分」 台鐵區間車這廣播很特別晚29分發車

台鐵4235車次區間車，昨晚10點出因列車長不慎滑倒，停靠汐止站後，由救護車救護人員協助送醫，列車在更換車長後原車繼續行駛，車上廣播「由於車長滑倒的關係，本次列車會晚分。」該列車共晚29分發車。

台鐵訊息指4235車次區間車由七堵往台北方向行駛，昨晚10點07分在汐止站時停靠，讓滑倒的車長就醫，新北市消防局派救護車協助將車長送醫。

據指出，4235次車上廣播：「各位旅客您好，由於車長滑倒的關係，本次列車會晚分。」列車在汐止站更換列車長後原車繼續行，晚29分發車，繼續開往汐科站、南港站、松山站、台北站。

這項廣播很特別，讓車上乘客擔心車長情況，直說保重、希望平安沒事。