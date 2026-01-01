豪雨襲元旦又迎首波強烈冷氣團 吳德榮：下周強冷空氣 不排除升級寒流

今晨冷空氣漸南下，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，本島平地最低氣溫在台南楠西區，只有13.1度，為輻射冷卻所致；新北石門區也只有13.1度。各地區平地最低氣溫約在13至15度。

東北季風影響，中央氣象署發布豪雨特報，今天基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新北、宜蘭地區及台北山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

吳德榮說，今晨除台灣南端外，各地雲量多，降水回波仍以迎風面較多；桃園以北明顯降雨，花蓮、新竹降雨零星。今天起強冷空氣逐漸南下，氣溫漸降，北台灣愈晚愈寒冷；北部、東北部局部短暫降雨，有局部較大雨勢，花東有零星降雨的機率。中南部多雲時晴、白天轉涼晚偏冷。北部17降至10度、中部11至24度、南部13至26度、東部12至26度。

明天至周日清晨，入冬最強冷空氣籠罩，吳德榮表示，為首波強烈大陸冷氣團的機率最高，台北測站約降至11度，本島將出現7度以下的平地最低氣溫，天氣寒冷，要注意保暖，不可小覷。

吳德榮表示，明天迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，背風面晴時多雲；北東濕冷、中南乾冷。周六、周日各地轉晴朗乾冷，周六東半部偶有零星飄雨的機率。

至於高山降雪機率，他說，這波冷空氣比上波強，零度（雪）線高度約降至1500公尺，但高空水氣條件較差，1500公尺以上高山如太平、合歡、雪山等有一些零星、少量飄雪的機率。

吳德榮表示，周日白天起至下周一上午冷空氣減弱，白天晴朗舒適，早晚冷。下周一下午至周二晨下波冷空氣前緣快速掃過，迎風面轉有局部短暫雨。

下周二白天起再轉晴冷，吳德榮表示，不遜於上波的強冷空氣緊接南下，又有明顯的輻射冷卻加成，下周三至周六的清晨將創入冬最低溫，並有成為首波寒流的機率。但歐（ECMWF）、美（GFS）的傳統動力模式或AI模式，模擬的強度與時間，仍有不小差異，且持續調整；宜再觀察，下定論略嫌早。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。