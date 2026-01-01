季長期天氣展望 1月上旬偏冷訊號明顯 這時有受寒流影響機會
中央氣象署發布季長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，根據熱帶海溫和大氣環流監測資料顯示，目前熱帶中東太平洋海溫持續偏低，呈現反聖嬰狀態，預測未來一季減弱回復至正常狀態。
過去統計資料顯示，在類似的熱帶海氣環流狀態下，1月至3月台灣附近東北風距平較為明顯，台灣有氣溫略偏暖、降雨偏少的特徵，其中，偏暖特徵不顯著，而偏乾特徵是在西半部有顯著訊號，不同案例對台灣的影響程度不同。
氣象署預測未來1季台灣地區氣溫為正常至偏暖、雨量為正常至偏少。1月：上旬受冷氣團影響，偏冷訊號明顯；中旬之後，氣溫以正常訊號為主。2月：氣候上仍有受冷氣團或寒流影響的機會。3月：逐漸出現春天的天氣型態，天氣變化快速。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言