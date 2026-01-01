快訊

高雄跨年夜槍響2人送醫 1男胸中彈命危 起因竟是放鞭炮

豪雨襲元旦又迎首波強烈冷氣團 吳德榮：下周強冷空氣 不排除升級寒流

季長期天氣展望 1月上旬偏冷訊號明顯 這時有受寒流影響機會

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
雨量預報。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
雨量預報。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布季長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，根據熱帶海溫和大氣環流監測資料顯示，目前熱帶中東太平洋海溫持續偏低，呈現反聖嬰狀態，預測未來一季減弱回復至正常狀態。

過去統計資料顯示，在類似的熱帶海氣環流狀態下，1月至3月台灣附近東北風距平較為明顯，台灣有氣溫略偏暖、降雨偏少的特徵，其中，偏暖特徵不顯著，而偏乾特徵是在西半部有顯著訊號，不同案例對台灣的影響程度不同。

氣象署預測未來1季台灣地區氣溫為正常至偏暖、雨量為正常至偏少。1月：上旬受冷氣團影響，偏冷訊號明顯；中旬之後，氣溫以正常訊號為主。2月：氣候上仍有受冷氣團或寒流影響的機會。3月：逐漸出現春天的天氣型態，天氣變化快速。

氣溫預報。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
氣溫預報。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

冷氣團 特徵

延伸閱讀

元旦急凍！ 強烈冷氣團來了又濕又冷 下周一「小寒」還有冷氣團接力

冷到1月中！冷氣團等級起跳 天氣風險：下周不排除寒流報到

冷氣團將至 農糧署籲農作物套袋、覆蓋防寒

元旦後冷氣團報到 上山跨年山友需牢記333原則「撤退」保命

相關新聞

「這個跨年不一樣」北市跨年演唱會人潮不及去年一半 進場還要安檢

北市隨機殺人事件後，昨天從北到南跨年晚會維安都大幅升級，許多縣市首度祭出安檢通道和金屬探測器，北市還備妥細胞簡訊應變突發...

跨年維安升級 北市警配槍戒備

北市隨機殺人案發後，警政署加強全台跨年晚會、元旦升旗典禮共卅七場活動維安，規畫動員警力八○六九人、民力二七九二人，戒備提...

豪雨襲元旦又迎首波強烈冷氣團 吳德榮：下周強冷空氣 不排除升級寒流

今晨冷空氣漸南下，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，本島平地最低氣...

元旦急凍！ 強烈冷氣團來了又濕又冷 下周一「小寒」還有冷氣團接力

東北季風影響，中央氣象署發布豪雨特報，今天基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新北、宜蘭地區及台北山區有局部大雨發生的機率，山區...

有條件廚餘養豬 249家完成設備

中央今起有條件恢復廚餘養豬，但須有合格蒸煮監控系統，載運廚餘車輛也須裝GPS，環境部統計，原先廚餘養豬場421場，至昨已...

健康主題館／找回「吃的尊嚴」 一路吃到老

很多人一發現長輩容易嗆到，第一個想到的就是把所有食物打成泥，但這樣的做法看似安全，反而會加速長輩的吞嚥能力退化。當「吃」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。