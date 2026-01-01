元旦急凍！ 強烈冷氣團來了又濕又冷 下周一「小寒」還有冷氣團接力

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、宜蘭地區有短暫雨，花東地區有局部短暫雨，竹苗地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。本報資料照片
今天強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、宜蘭地區有短暫雨，花東地區有局部短暫雨，竹苗地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。本報資料照片

東北季風影響，中央氣象署發布豪雨特報，今天基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新北、宜蘭地區及台北山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

今天元旦，強烈大陸冷氣團南下，氣象署說，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，白天北台灣高溫約16、17度，中部及花東高溫約21至24度，南部高溫約25至26度，晚上中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約16至18度。

天氣方面，今天基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、宜蘭地區有短暫雨，花東地區有局部短暫雨，竹苗地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，中南部平地為多雲的天氣。澎湖陰時多雲，16至19度，金門晴時多雲，12至18度，馬祖陰時多雲短暫雨，10至13度。

明天至周日清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，周日白天起強烈大陸冷氣團稍減弱，各地氣溫回升，苗栗以南日夜溫差大；明天桃園以北、東北部地區有短暫雨，東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，竹苗地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，周六、周日各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周一是24節氣「小寒」，又有大陸冷氣團南下、下周二、下周三大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，苗栗以南日夜溫差大；下周一、下周二桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，下周三各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周四至下周六冷空氣持續影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

