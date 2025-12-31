快訊

影／北101、中麗寶、南義大世界 跨年煙火迎新年

彰基「沐恩廊道」揭幕 陳穆寬續任總院長矢志讓窮人看得起病

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰基總院長陳穆寬續任第19任院長， 陳穆寬說，要提供世界最先進醫療讓富人尊敬醫療是一種志業，但是也不亂收自費，並且幫忙艱苦人和重視偏鄉醫療，讓窮人看得起病。圖／彰基提供
彰基總院長陳穆寬續任第19任院長， 陳穆寬說，要提供世界最先進醫療讓富人尊敬醫療是一種志業，但是也不亂收自費，並且幫忙艱苦人和重視偏鄉醫療，讓窮人看得起病。圖／彰基提供

經過23年的期待，全長71.3公尺的彰化基督教醫院連接彰基總院及教學研究大樓的天橋「沐恩廊道」，31日舉辦揭牌典禮的同時，也是彰基總院長陳穆寬續任第19任院長的日子， 陳穆寬說，要提供世界最先進醫療讓富人尊敬醫療是一種志業，但是也不亂收自費，並且幫忙艱苦人和重視偏鄉醫療，讓窮人看得起病。

「沐恩廊道」早在2003年彰基董事會就己通過興建天橋案，卻因諸多問題歷經多任院長，無法克服而一再延宕，直到總院長陳穆寬就任後，才突破萬難動工，穿越旭光路的天橋，在新的一年啟用，讓行人等到了迅速安全的通道。

就任彰基總院長已8年的陳穆寬，彰基董事會在2024年就又以15票全票通過⁨總院長陳穆寬的任命案，再次打破歷任記錄。彰基31日為陳穆寬就任舉辦感恩禮拜，貴賓包括台灣基督長老教會總會總幹事陳信良、彰基董事長兵政隆暨全體董事、醫界領袖及員工、親友等，共有500多人出席觀禮。

陳信良總幹事強調，彰基經營目標不是以賺錢為主，而是以服務人民為首要任務；董事長兵政隆稱讚陳 穆寬具備產官學界人脈與精準管理能力，期待他帶領彰基體系「走得遠、走得久、又飛得高」。

陳穆寬是世界知名的口腔癌和耳鼻喉頭頸外科權威，因為傑出的臨床醫學研究成就和發表200多篇世界性國際論文，更榮獲史丹佛大學發布的「全球前2%頂尖科學家」殊榮，入選「終身科學影響力」及「年度科學影響力」雙榜。

彰基是彰化、雲林、南投唯一的醫學中，陳穆寬擔任院長8年來，彰基醫師人數已經破千人，在COVID-19期間，率領成功抗疫，獲得前總統蔡英文親頒防疫特殊貢獻獎。又因為透過系統化的醫療外展支援和院內的經濟救助，榮獲衛生福利部頒發「醫療財團法人社研卓越醫療救濟獎」，賴清德總統就任以後更獲聘為總統府「健康台灣推動委員會」顧問。

林姓護理師表示，陳總院長這幾年彰基大力推動智慧醫療與AI應用，不但提升了醫療的深度，更大大的減少了護理人員的負擔和文書作業，而且改善職場環境工作，更邀請了告五人等大咖來醫院開了三天的演唱會，讓員工覺得很舒壓，張姓醫師表示，每天都早上6點多就來醫院查房，讓醫護人員及病人都十分感佩。

經過23年的期待，全長71.3公尺的彰化基督教醫院連接彰基總院及教學研究大樓的天橋「沐恩廊道」，31日舉辦揭牌典禮。圖／彰基提供
經過23年的期待，全長71.3公尺的彰化基督教醫院連接彰基總院及教學研究大樓的天橋「沐恩廊道」，31日舉辦揭牌典禮。圖／彰基提供
經過23年的期待，全長71.3公尺的彰化基督教醫院連接彰基總院及教學研究大樓的天橋「沐恩廊道」，31日舉辦揭牌典禮。圖／彰基提供
經過23年的期待，全長71.3公尺的彰化基督教醫院連接彰基總院及教學研究大樓的天橋「沐恩廊道」，31日舉辦揭牌典禮。圖／彰基提供
就任彰基總院長已8年的陳穆寬（右1），彰基董事會在2024年就又以15票全票再通過⁨總院長陳穆寬的任命案，彰基31日為陳穆寬就任舉辦感恩禮拜。圖／彰基提供
就任彰基總院長已8年的陳穆寬（右1），彰基董事會在2024年就又以15票全票再通過⁨總院長陳穆寬的任命案，彰基31日為陳穆寬就任舉辦感恩禮拜。圖／彰基提供
經過23年的期待，全長71.3公尺的彰化基督教醫院連接彰基總院及教學研究大樓的天橋「沐恩廊道」，31日舉辦揭牌典禮。圖／彰基提供
經過23年的期待，全長71.3公尺的彰化基督教醫院連接彰基總院及教學研究大樓的天橋「沐恩廊道」，31日舉辦揭牌典禮。圖／彰基提供

科學家 醫師 醫學

延伸閱讀

規模7強震全台有感！新北3件電梯受困 丹鳳高中前天橋磁磚崩落

地震後…新莊龍安陸橋磁磚掉滿地 宏匯廣場前道路裂縫 公所給回應了

彰基啟動雲端照護！偏鄉肺阻塞、氣喘病友就醫更便利

彰基院慶運動會如縣長選戰舞台 藍綠齊聚搶曝光

相關新聞

「這個跨年不一樣」北市跨年演唱會人潮不及去年一半 進場還要安檢

北市隨機殺人事件後，昨天從北到南跨年晚會維安都大幅升級，許多縣市首度祭出安檢通道和金屬探測器，北市還備妥細胞簡訊應變突發...

跨年維安升級 北市警配槍戒備

北市隨機殺人案發後，警政署加強全台跨年晚會、元旦升旗典禮共卅七場活動維安，規畫動員警力八○六九人、民力二七九二人，戒備提...

比演唱會有意義！上山誦經 新年做點「心功課」

跨年夜不一定要擠在人潮洶湧的演唱會現場，愈來愈多人選擇自己喜歡的跨年活動，有人上山露營、去廟裡撞鐘，也有人參加法鼓山的跨...

公視董事審查7現任團滅 李遠：這不是羞辱，什麼才是羞辱

第八屆公視董監事審查會議昨於文化部舉行，七名現任董事「團滅」，全數遭否決，連智榮基金會董事長施振榮都中箭落馬，僅王亞維、...

彰基「沐恩廊道」揭幕 陳穆寬續任總院長矢志讓窮人看得起病

經過23年的期待，全長71.3公尺的彰化基督教醫院連接彰基總院及教學研究大樓的天橋「沐恩廊道」，31日舉辦揭牌典禮的同時...

影／北101、中麗寶、南義大世界 跨年煙火迎新年

告別2025迎接2026的到來，一年一度的台北101大樓跨年煙火午夜登場，今年以「我們的世代 Gen. TAIWAN」為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。