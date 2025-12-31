彰基「沐恩廊道」揭幕 陳穆寬續任總院長矢志讓窮人看得起病

經過23年的期待，全長71.3公尺的彰化基督教醫院連接彰基總院及教學研究大樓的天橋「沐恩廊道」，31日舉辦揭牌典禮的同時，也是彰基總院長陳穆寬續任第19任院長的日子， 陳穆寬說，要提供世界最先進醫療讓富人尊敬醫療是一種志業，但是也不亂收自費，並且幫忙艱苦人和重視偏鄉醫療，讓窮人看得起病。

「沐恩廊道」早在2003年彰基董事會就己通過興建天橋案，卻因諸多問題歷經多任院長，無法克服而一再延宕，直到總院長陳穆寬就任後，才突破萬難動工，穿越旭光路的天橋，在新的一年啟用，讓行人等到了迅速安全的通道。

就任彰基總院長已8年的陳穆寬，彰基董事會在2024年就又以15票全票通過⁨總院長陳穆寬的任命案，再次打破歷任記錄。彰基31日為陳穆寬就任舉辦感恩禮拜，貴賓包括台灣基督長老教會總會總幹事陳信良、彰基董事長兵政隆暨全體董事、醫界領袖及員工、親友等，共有500多人出席觀禮。

陳信良總幹事強調，彰基經營目標不是以賺錢為主，而是以服務人民為首要任務；董事長兵政隆稱讚陳 穆寬具備產官學界人脈與精準管理能力，期待他帶領彰基體系「走得遠、走得久、又飛得高」。

陳穆寬是世界知名的口腔癌和耳鼻喉頭頸外科權威，因為傑出的臨床醫學研究成就和發表200多篇世界性國際論文，更榮獲史丹佛大學發布的「全球前2%頂尖科學家」殊榮，入選「終身科學影響力」及「年度科學影響力」雙榜。

彰基是彰化、雲林、南投唯一的醫學中，陳穆寬擔任院長8年來，彰基醫師人數已經破千人，在COVID-19期間，率領成功抗疫，獲得前總統蔡英文親頒防疫特殊貢獻獎。又因為透過系統化的醫療外展支援和院內的經濟救助，榮獲衛生福利部頒發「醫療財團法人社研卓越醫療救濟獎」，賴清德總統就任以後更獲聘為總統府「健康台灣推動委員會」顧問。

林姓護理師表示，陳總院長這幾年彰基大力推動智慧醫療與AI應用，不但提升了醫療的深度，更大大的減少了護理人員的負擔和文書作業，而且改善職場環境工作，更邀請了告五人等大咖來醫院開了三天的演唱會，讓員工覺得很舒壓，張姓醫師表示，每天都早上6點多就來醫院查房，讓醫護人員及病人都十分感佩。 經過23年的期待，全長71.3公尺的彰化基督教醫院連接彰基總院及教學研究大樓的天橋「沐恩廊道」，31日舉辦揭牌典禮。圖／彰基提供 經過23年的期待，全長71.3公尺的彰化基督教醫院連接彰基總院及教學研究大樓的天橋「沐恩廊道」，31日舉辦揭牌典禮。圖／彰基提供 就任彰基總院長已8年的陳穆寬（右1），彰基董事會在2024年就又以15票全票再通過⁨總院長陳穆寬的任命案，彰基31日為陳穆寬就任舉辦感恩禮拜。圖／彰基提供 經過23年的期待，全長71.3公尺的彰化基督教醫院連接彰基總院及教學研究大樓的天橋「沐恩廊道」，31日舉辦揭牌典禮。圖／彰基提供