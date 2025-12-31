影／北101、中麗寶、南義大世界 跨年煙火迎新年

告別2025迎接2026的到來，一年一度的台北101大樓跨年煙火午夜登場，今年以「我們的世代 Gen. TAIWAN」為主題，搭配4位創作者的原創音樂，分為5個段落施放長達360秒的煙火，受東北季風影響，今晚跨年夜台北不只低溫更是一整天雨勢不斷，在台北信義區的跨年民眾一同在風雨中跨過2025年，迎接2026年的全新開始。

除了101跨年煙火，中南部天氣狀況佳，台中在麗寶樂園跨年煙火施放長達300秒，讓民眾看得目不轉睛。高雄義大世界的「義享奔騰 跨年煙火秀」，施放999秒全台秒數最長的跨年煙火，吸引數萬人到場欣賞。 『2026紫耀義大 義享奔騰 跨年煙火秀』在2026年的第一刻，施放999秒全台秒數最長的跨年煙火，吸引數萬人到場欣賞。今年主打「史上最浪漫花火盛典」，除了有全台首創的「藍色流星雨煙火」從天空傾瀉而下，呈現宇宙星河般的夢幻場景，還有全台獨家的「超巨大煙火樹」、以及視覺效果滿分的「流墨幻彩煙火」、「五彩瀑布煙火」等特色煙花、999秒毫無冷場，用最創新的設計、最繽紛的煙火，與觀眾一同迎接2026年！記者劉學聖／攝影 『2026紫耀義大 義享奔騰 跨年煙火秀』在2026年的第一刻，施放999秒全台秒數最長的跨年煙火，吸引數萬人到場欣賞。今年主打「史上最浪漫花火盛典」，除了有全台首創的「藍色流星雨煙火」從天空傾瀉而下，呈現宇宙星河般的夢幻場景，還有全台獨家的「超巨大煙火樹」、以及視覺效果滿分的「流墨幻彩煙火」、「五彩瀑布煙火」等特色煙花、999秒毫無冷場，用最創新的設計、最繽紛的煙火，與觀眾一同迎接2026年！記者劉學聖／攝影 告別2025迎接2026的到來，一年一度的台北101大樓跨年煙火午夜登場，今年以「我們的世代 Gen. TAIWAN」為主題，搭配4位創作者的原創音樂，分為5個段落施放長達360秒的煙火，受東北季風影響，今晚跨年夜台北不只低溫更是一整天雨勢不斷，在台北信義區的跨年民眾一同在風雨中跨過2025年，迎接2026年的全新開始。記者許正宏／攝影 2026台中麗寶樂園跨年煙火施放長達300秒，民眾看得目不轉睛。記者黃仲裕／攝影 2026台中麗寶樂園跨年煙火施放長達300秒，民眾看得目不轉睛。記者黃仲裕／攝影 告別2025迎接2026的到來，一年一度的台北101大樓跨年煙火午夜登場，今年以「我們的世代 Gen. TAIWAN」為主題，搭配4位創作者的原創音樂，分為5個段落施放長達360秒的煙火，受東北季風影響，今晚跨年夜台北不只低溫更是一整天雨勢不斷，在台北信義區的跨年民眾一同在風雨中跨過2025年，迎接2026年的全新開始。記者許正宏／攝影