影／北101、中麗寶、南義大世界 跨年煙火迎新年

告別2025迎接2026的到來，一年一度的台北101大樓跨年煙火午夜登場，今年以「我們的世代 Gen. TAIWAN」為主題，搭配4位創作者的原創音樂，分為5個段落施放長達360秒的煙火，受東北季風影響，今晚跨年夜台北不只低溫更是一整天雨勢不斷，在台北信義區的跨年民眾一同在風雨中跨過2025年，迎接2026年的全新開始。
除了101跨年煙火，中南部天氣狀況佳，台中在麗寶樂園跨年煙火施放長達300秒，讓民眾看得目不轉睛。高雄義大世界的「義享奔騰 跨年煙火秀」，施放999秒全台秒數最長的跨年煙火，吸引數萬人到場欣賞。
北市隨機殺人事件後，昨天從北到南跨年晚會維安都大幅升級，許多縣市首度祭出安檢通道和金屬探測器，北市還備妥細胞簡訊應變突發...
北市隨機殺人案發後，警政署加強全台跨年晚會、元旦升旗典禮共卅七場活動維安，規畫動員警力八○六九人、民力二七九二人，戒備提...
跨年夜不一定要擠在人潮洶湧的演唱會現場，愈來愈多人選擇自己喜歡的跨年活動，有人上山露營、去廟裡撞鐘，也有人參加法鼓山的跨...
第八屆公視董監事審查會議昨於文化部舉行，七名現任董事「團滅」，全數遭否決，連智榮基金會董事長施振榮都中箭落馬，僅王亞維、...
經過23年的期待，全長71.3公尺的彰化基督教醫院連接彰基總院及教學研究大樓的天橋「沐恩廊道」，31日舉辦揭牌典禮的同時...
