廣角鏡／迎接2026新年 全台各地跨年煙火璀璨登場

迎接2026年到來，全台各地跨年煙火活動繽紛登場，從北到南、由城市到離島，夜空同時綻放璀璨光芒。台北都會區101大樓煙火勾勒城市天際線；中部地區融入山海地景與音樂節奏，展現自然與人文交織的魅力；南台灣則以熱情奔放的煙火秀點亮港灣與河岸。絢麗煙火伴隨倒數聲響，照亮全台夜空，象徵嶄新一年希望啟航，為民眾送上對2026年的祝福與期待。

告別2025迎接2026的到來，一年一度的台北101大樓跨年煙火午夜登場，今年以「我們的世代 Gen. TAIWAN」為主題，搭配4位創作者的原創音樂，分為5個段落施放長達360秒的煙火，受東北季風影響，今晚跨年夜台北不只低溫更是一整天雨勢不斷，在台北信義區的跨年民眾一同在風雨中跨過2025年，迎接2026年的全新開始。記者許正宏／攝影

台北101跨年煙火在細雨中綻放360秒，為2026年展開璀璨的新頁。記者林澔一／攝影

『2026紫耀義大 義享奔騰 跨年煙火秀』在2026年的第一刻，施放999秒全台秒數最長的跨年煙火，吸引數萬人到場欣賞。今年主打「史上最浪漫花火盛典」，除了有全台首創的「藍色流星雨煙火」從天空傾瀉而下，呈現宇宙星河般的夢幻場景，還有全台獨家的「超巨大煙火樹」、以及視覺效果滿分的「流墨幻彩煙火」、「五彩瀑布煙火」等特色煙花、999秒毫無冷場，用最創新的設計、最繽紛的煙火，與觀眾一同迎接2026年！記者劉學聖／攝影