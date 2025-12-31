公視董事審查7現任團滅 李遠：這不是羞辱，什麼才是羞辱

第八屆公視董監事審查會議昨於文化部舉行，七名現任董事「團滅」，全數遭否決，連智榮基金會董事長施振榮都中箭落馬，僅王亞維、朱宗慶、林劭仁、張杏如等四人通過審查，當選董事；由於未達法定人數，公視董事會持續難產。

「難道他們真的這麼不行嗎？」文化部長李遠認為，現任董事七人全數未能通過，除了全然否定他們對於公視的貢獻，未來董事會的經驗更將無法傳承，「這不是羞辱，什麼才是羞辱呢？」將盡速向行政院報告，提出足額的候選人接受第二次審查。

依公共電視法規定，公視基金會設董事會，置董事十一人至十五人，其中一人為員工代表；置監察人三人至五人。董監事候選人由行政院提名後，送交由立法院依政黨比例推舉十五名社會公正人士組成的審查委員會，經三分之二以上同意通過選任，亦即候選人須獲得十票同意票。昨共計十二名審查委員出席，另有三位委員不克出席，委託其他委員代理投票。

行政院共提名十四名董事候選人，當選者以信誼基金會董事長張杏如拿到最高票十四票，政大傳播學院副教授王亞維、朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶則分別拿到十三票與十二票，北藝大副校長林劭仁則以十票低空飛過。

至於施振榮、舒米恩、洪馨蘭、陳湘琪、黃兆徽、盧彥芬皆進入第二輪，再度遭到否決。接著只差一票的洪馨蘭、黃兆徽進入第三輪投票，依然無法起死回生。

由於七名現任公視董事全遭否決，引發關注。一名審查委員直言，公視這幾年風風雨雨，包括TAIWAN PLUS問題重重，現任董事難辭其咎。

通過的監察人為若谷股份有限公司董事長馬天宗、政大會計系名譽教授馬秀如、電影製作高文宏、台大管理學系教授劉啟群；萬國法律事務所資深合夥律師范瑞華否決。

審查委員羅國俊：關鍵在三分之二高門檻

審查委員黃世鑫認為，公視董事會難產問題出在審查會，「審查會自始就是政治力介入」，若不打破這種按照政黨比例推派審查委員的方式，公視「永無寧日」。

黃世鑫認為，本屆審查委員民進黨推薦了七位、國民黨七位，民眾黨一位。看這次的投票結果，許多都是八比七，充分反映審查委員背後的政黨結構。他提醒立法院，如果不打破這種按照政黨比例推派審查委員的方式，公視永遠是政治力角力的場所。

不過，審查委員羅國俊表示，若審查委員根據政黨紀律投票，應該每位都是八比七，但好幾位都拿超過八票，因此此次結果不必全部從政黨的立場來看。他認為關鍵在於要三分之二同意的高門檻，這樣的高門檻必須多方協商才能跨過，不能只看一個名單出來就要做決定；期待下次的提名名單必須多方協商，聽取各方的意見。

羅國俊也說，此次提名的十四名候選人，四十歲以下一個都沒有，年齡結構有嚴重問題；青年基本法剛通過，希望行政院、文化部能夠多考慮新的社會需求，將青年代表放進去，讓他們的聲音能夠出現。

李遠表示，審查會議中根本無法得知候選人「為何落選」，甚至包含非常認真用書面回答審查委員會的候選人都未獲同意，昨天審查會議全程直播，「這對於未來的候選人邀請，只會愈來愈困難」。

此次連德高望重的施振榮也遭否決。主席吳永乾說，審查過程未針對個別董事提出任何質疑意見，便直接用票數否決，「這些董事為什麼沒有通過？我想沒有人知道」。