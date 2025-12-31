快訊

帶狀疱疹疫苗 彰化今年補助萬人

聯合報／ 中部記者／連線報導

帶狀疱疹引發的神經痛，常讓患者痛不欲生，多個地方政府陸續推出帶狀皰疹疫苗補助，彰化縣政府昨宣布今年啟動全國規模最大的帶狀疱疹疫苗補助計畫，市價約2萬元的疫苗，在縣府補助下，縣內設籍長者完成2劑接種僅需自付6000元，預估今年可補助約1萬名長者，額滿為止。

近年包括桃園市、苗栗縣、新竹市政府都提供帶狀皰疹接種補助，補助資格不一，但都以年滿50歲民眾為主。南投、新竹縣府評估是否跟進補助；台中市府則表示，爭取中央補助低收入與中低收入者接種。

彰化縣長王惠美曾經歷帶狀疱疹劇烈疼痛，她說，神經痛往往比皮疹更折磨人，許多長者卻因疫苗價格高卻步。

彰化縣政府自購2萬劑疫苗，提供設籍滿1年以上的1萬名長者完成兩劑完整接種，低收入及中低收入戶長者由縣府全額補助；一般長者僅需自付6000元，今年1月20日起開放至各地衛生所臨櫃預約登記接種。

國家預防接種諮詢委員會召集人李秉穎說，他認為帶狀疱疹疫苗價值過去被低估，國家疫苗諮詢委員會已列為未來納入公費的項目，但受限財源，恭喜彰化縣率先跨出第一步。

