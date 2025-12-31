快訊

廣角鏡／迎接2026新年 全台各地跨年煙火璀璨登場

各縣市跨年演唱會複製貼上 學者批沒想像力

聯合報／ 記者林媛玲郭韋綺余采瀅／連線報導

廿幾年來各縣市跨年幾乎同步辦演唱會，上演藝人趕場、民眾擠爆的場面，學者認為，跨年演唱會藝人卡司高度重疊，流於一成不變；跨年應是回顧過去及對來年的美好想像，政府該轉型思考更具創意及有意義的跨年活動。

實踐大學建築系副教授李清志說，跨年是揮別過去、思考新年的開始，他傾向較安靜的方式度過，辦跨年演唱會淪為狂歡喧鬧，透過寧靜活動或更適合。

樹德科大行銷管理系副教授黃慶源表示，演唱會、煙火甚至近來流行的無人機展演，全球都在用，因為複製、模仿最快，成本最低也最不用思考，對主辦單位是一條最快速、效果立見的節慶行銷工具，但明星登台、首長倒數、施放煙火成固定公式，跨年都同一套模板，缺乏文化底蘊。

他說，國外不少城市都將跨年視為城市行銷，例如音樂之都維也納每年有新年音樂會全球轉播，深化國家文化形象，也創造可觀的版權與觀光效益。

東吳大學社會學系副教授劉維公說，跨年是城市經濟重要一環，縣市跨年活動缺乏想像力，該認真思考不一樣的企畫，讓跨年不再流於喧鬧或用力吶喊。

劉維公認為城市跨年活動在展現各地發展的特色，不必再用人擠人的方式創造巨觀奇景，如法國巴黎或西班牙巴塞隆納都強調步行或騎單車十五分鐘路程內舉辦地方慶典，毋須大量移動、製造過多碳排，更強調人文關懷及環境永續。

黃慶源舉例，高雄作為港灣城市，高雄港內外的商船、貨輪都會在午夜零時鳴笛跨年，市府可帶頭規畫海上跨年，設置看台區轉播鳴笛，讓市民知道哪些國籍貨船停泊高雄一起跨年，安排旗津制高點施放煙火，不再比藝人卡司，而是參與一場獨特的港灣跨年儀式，就是最好城市行銷。

迎接2026年到來，全台各地跨年煙火活動繽紛登場，從北到南、由城市到離島，夜空同時綻放璀璨光芒。台北都會區101大樓煙火勾勒城市天際線；中部地區融入山海地景與音樂節奏，展現自然與人文交織的魅力；南台灣則以熱情奔放的煙火秀點亮港灣與河岸。絢麗煙火伴隨倒數聲響，照亮全台夜空，象徵嶄新一年希望啟航，為民眾送上對2026年的祝福與期待。

