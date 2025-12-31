快訊

廣角鏡／迎接2026新年 全台各地跨年煙火璀璨登場

比演唱會有意義！上山誦經 新年做點「心功課」

聯合報／ 記者邱瑞杰陳俊智王昭月萬于甄／連線報導
法鼓山台北市農禪寺昨晚舉辦跨年活動，超過2500人同誦金剛經、同唱叩鐘偈，並在大磬聲中倒數跨年後，接受方丈和尚的祝福。圖／法鼓山提供
跨年夜不一定要擠在人潮洶湧的演唱會現場，愈來愈多人選擇自己喜歡的跨年活動，有人上山露營、去廟裡撞鐘，也有人參加法鼓山的跨年法會，讓自己帶著「新年心功課」回家，也很紓壓。

高雄蕭姓夫妻平日有群山友，得空常結伴騎車遠征各地露營，過去每逢跨年都往山區鑽，覺得遠離塵囂親近自然，能讓身心充電；年齡漸長，露營更能回味青春。蕭小姐說，已和老伴完成十幾次跨年上山露營，踏遍東南部山區。但今年台北發生隨機殺人事件引發社會不安，朋友勸她今年不要亂跑，她聽勸，決定哪兒都不去。

近年宗教團體陸續舉辦跨年活動，盼為人心注入正能量。新北陳小姐連三年參加法鼓山辦的跨年法會，她說，追求心靈滿足比人擠人聽藝人演唱更有意義，既紓壓，也給自己新年的「心功課」。

法鼓山農禪寺昨晚七至十時舉辦跨年法會，安排信眾持誦金剛經，並藉金剛經牆亮燈儀式，象徵點亮嶄新一年，祈求一整年的平安幸福。

法鼓山台北市農禪寺監院果毅法師說，年底舉辦彌陀佛七是慣例，二○一三年的最後一天是佛七的第四天，當晚念佛時間延長到晚上十二點，原以為讓民眾晚上十點進場念佛、繞佛、拜懺應不太有吸引力，沒想到竟來了一千七百多人，擠滿農禪寺。

桃園忠烈祠暨神社文化園區四年前開始舉辦歲末敲鐘祈福，參加民眾逐年增加，經營園區業者吳宗穎說，日本傳統中，一年的最後一天又稱「大悔日」，是自我省思的日子，所以日本人的跨年多半是平靜祥和的氛圍。

近來最富話題的跨年方式，則源自一九九四年電影「愛情萬歲」，結局是女主角楊貴媚坐在大安森林哭泣七分鐘。二○二三年底有不知名網友在臉書發起「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」活動，那年百人不畏寒風到場響應。

隔年底國家影視聽中心主辦「大安森林一邊哭（一邊看電影）一邊跨年」活動，導演蔡明亮、演員李康生、楊貴媚還驚喜現身，跟著影迷一起跨年，吸引了三千人到場。昨晚則是邁入第三年，除了放映電影，同樣也邀來了蔡明亮、李康生、楊貴媚，成了最特別的跨年風景。

迎接2026年到來，全台各地跨年煙火活動繽紛登場，從北到南、由城市到離島，夜空同時綻放璀璨光芒。台北都會區101大樓煙火勾勒城市天際線；中部地區融入山海地景與音樂節奏，展現自然與人文交織的魅力；南台灣則以熱情奔放的煙火秀點亮港灣與河岸。絢麗煙火伴隨倒數聲響，照亮全台夜空，象徵嶄新一年希望啟航，為民眾送上對2026年的祝福與期待。

