快訊

廣角鏡／迎接2026新年 全台各地跨年煙火璀璨登場

聽新聞
0:00 / 0:00

保護環境、動物 捷克跨年不放煙火

聯合報／ 國際中心／綜合報導

許多人期盼跨年夜煙火秀，但捷克基於保護環境與動物福祉考量，官方已不再舉辦大型跨年煙火，且全國有多個區域禁放煙火。德國原本准許跨年夜放煙火爆竹，但因每年都造成數千人受傷甚至有人喪命，德國正在討論是否立法禁止施放煙火。

捷克官方近年來不再舉辦大型跨年煙火秀。根據捷克去年十二月實施的新規定，全國有許多被列為禁止燃放煙火的地點，包含醫院、安養院、托育中心、動物收容所、動物園與畜牧設施周邊二百五十公尺範圍內，以保護病患、長者與動物等族群。

布拉格國際廣播電台報導，捷克環境部發言人克雷伊奇表示：「這項規定有助於降低噪音與空氣汙染，減少受傷與火災風險。」

捷克動物福利協會創辦人蒂哈表示，她樂見這些改變，過去煙火在她的動物圍欄附近燃放，對動物造成極大干擾。

在德國，警察工會「全國禁放煙火」請願已累積近三百萬人連署，是否立法禁止施放煙火的討論再起。

德國現行規定一般民眾僅能在每年跨年至元旦期間施放煙火。每到這個「煙火自由日」，街上隨處可見燃放煙火與爆竹，也時常伴隨消防與救護車警笛聲。

根據德國醫院聯合會統計，二○二五年元旦全德約有近百名因炸傷入院治療的重症患者，另有五人因煙火事故喪生，每年平均約有八千人因煙火與爆竹導致內耳受損。

發起請願的德國警察工會表示，跨年夜警消人員屢遭投擲爆竹攻擊，醫院急診也常見手部炸裂與燒燙傷案例，呼籲政府強化保護警消。工會主張，政府應禁止向私人販售煙火，改以城市統一規畫的公共煙火施放活動取代。

延伸閱讀

鳳小岳穿桃紅色大衣抗寒 首次登上跨年舞台獻唱

台鋼雄鷹 Wing Stars 啦啦隊登高雄跨年 熱舞嗨翻全場

天公不作美…還是要看101煙火！北市跨年晚會已湧8.2萬人

台東跨年／她是誰？激似天后張惠妹 起底是金鐘獎贏家

相關新聞

廣角鏡／迎接2026新年 全台各地跨年煙火璀璨登場

迎接2026年到來，全台各地跨年煙火活動繽紛登場，從北到南、由城市到離島，夜空同時綻放璀璨光芒。台北都會區101大樓煙火勾勒城市天際線；中部地區融入山海地景與音樂節奏，展現自然與人文交織的魅力；南台灣則以熱情奔放的煙火秀點亮港灣與河岸。絢麗煙火伴隨倒數聲響，照亮全台夜空，象徵嶄新一年希望啟航，為民眾送上對2026年的祝福與期待。

外送員專法力拚明年初完成三讀程序 朝野立委敲定法案名稱及立法意旨

針對外送員專法草案，立法院今天進行協商，確定該法名稱為「外送員權益保障及外送平臺管理法」。立法院社會福利及衛生環境委員會...

跨年賞煙火要帶傘！元旦強烈大陸冷氣團來襲 低溫下探6度時間點曝光

受到東北季風影響，今晚大台北、基隆北海岸、宜蘭有局部大雨或豪雨，中央氣象署預報員劉沛滕表示，今晚外出參加跨年活動要攜帶雨...

第8屆公視董事會難產…朱宗慶通過施振榮遭否決 只過4名「現任7董事團滅」

第8屆公視董監事審查會議今天於文化部舉行，僅通過4名董事，離10名門檻仍有距離，董事會依然難產。14名董事候選人中，僅王...

別讓孩子喝成小胖子 醫揭含糖飲料「恐怖真相」

現代人健康意識抬頭，許多家長對於孩子的飲食管控越趨嚴格，尤其是「含糖飲料」更被視為大忌。一名網友近日在Mobile01論壇發文感嘆，自己小時候糖果餅乾不忌口，甚至將速食當作獎勵，沒想到孩子上幼幼班後，才發現家長群組中多數人都嚴格禁止小孩喝含糖飲料，連含益生菌的乳酸產品都被列入黑名單，讓他驚覺「糖的危害甚烈，真的不能鐵齒」。

獨漏藥師！總統府邀醫事團體主辦升旗 藥師全聯會理事長：別屏除我們

115年元旦升旗以「健康台灣，團結守護」為主題，總統府指出，盼藉此展現醫事夥伴與全體國民團結守護台灣健康的豐沛能量。活動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。