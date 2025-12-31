快訊

廣角鏡／迎接2026新年 全台各地跨年煙火璀璨登場

聽新聞
0:00 / 0:00

玉山雪季管制3個月 暫停玉山線「單攻」

聯合報／ 記者江良誠吳傑沐／連線報導
強烈大陸冷氣團今南下，愈晚愈冷，玉山主峰線冰封，登山難度大幅攀升。圖／玉管處提供
強烈大陸冷氣團今南下，愈晚愈冷，玉山主峰線冰封，登山難度大幅攀升。圖／玉管處提供

強烈大陸冷氣團今報到，高山地區可能有機會降雪。雪山日前有登山隊因大雪失溫受困，釀2死悲劇，雪霸國家公園管理處提醒，元旦登山務必謹慎，玉山國家公園管理處則公告，今起至3月31日，園區海拔3000公尺以上生態保護區實施雪季措施、暫停「玉山線單日往返」申請，減少登山事故。

玉管處指出，冬季玉山國家公園部分地區長期低溫、結冰積雪，部分路段已不適合一般性登山活動。公告指出，雪季期間，仍可受理具雪地經驗且備妥雪攀裝備的隊伍申請進入，相關申請資料可至「台灣登山申請一站式服務網」下載查詢。

玉管處表示，雪季措施影響的主要路線，包括玉山線、八通關線、南二段、秀姑巒線、馬博拉斯橫斷線、八通關越嶺線，及新康山線等常出現積雪結冰的海拔3000公尺以上段落。此外，「玉山線單日往返」申請亦在期間內暫停。

公告特別說明，目前措施並不包括玉山前峰、庫哈諾辛山關山線，但仍提醒登山者應隨時注意冬季高山步道的天氣與地況變化，並視雪況適時調整實施路線與日期，最新資訊以入園申請網頁公告為準。

雪管處則提醒，冬季登山，請山友需牢記333原則，即3小時嚴重失溫，3天沒有喝水，3周不進食，將有生命危險，其中最重要的是做好保暖避免失溫。

延伸閱讀

元旦後冷氣團報到 上山跨年山友需牢記333原則「撤退」保命

雪季山難頻傳「玉山線暫停單攻」 玉管處：元旦起高海拔管制 　

影／玉山降雪！4人登山隊攀南二段傳失聯 今回報找到了

影／5人登山都體力不支1人OHCA 空勤直升機因天候無法飛行

相關新聞

廣角鏡／迎接2026新年 全台各地跨年煙火璀璨登場

迎接2026年到來，全台各地跨年煙火活動繽紛登場，從北到南、由城市到離島，夜空同時綻放璀璨光芒。台北都會區101大樓煙火勾勒城市天際線；中部地區融入山海地景與音樂節奏，展現自然與人文交織的魅力；南台灣則以熱情奔放的煙火秀點亮港灣與河岸。絢麗煙火伴隨倒數聲響，照亮全台夜空，象徵嶄新一年希望啟航，為民眾送上對2026年的祝福與期待。

外送員專法力拚明年初完成三讀程序 朝野立委敲定法案名稱及立法意旨

針對外送員專法草案，立法院今天進行協商，確定該法名稱為「外送員權益保障及外送平臺管理法」。立法院社會福利及衛生環境委員會...

跨年賞煙火要帶傘！元旦強烈大陸冷氣團來襲 低溫下探6度時間點曝光

受到東北季風影響，今晚大台北、基隆北海岸、宜蘭有局部大雨或豪雨，中央氣象署預報員劉沛滕表示，今晚外出參加跨年活動要攜帶雨...

第8屆公視董事會難產…朱宗慶通過施振榮遭否決 只過4名「現任7董事團滅」

第8屆公視董監事審查會議今天於文化部舉行，僅通過4名董事，離10名門檻仍有距離，董事會依然難產。14名董事候選人中，僅王...

別讓孩子喝成小胖子 醫揭含糖飲料「恐怖真相」

現代人健康意識抬頭，許多家長對於孩子的飲食管控越趨嚴格，尤其是「含糖飲料」更被視為大忌。一名網友近日在Mobile01論壇發文感嘆，自己小時候糖果餅乾不忌口，甚至將速食當作獎勵，沒想到孩子上幼幼班後，才發現家長群組中多數人都嚴格禁止小孩喝含糖飲料，連含益生菌的乳酸產品都被列入黑名單，讓他驚覺「糖的危害甚烈，真的不能鐵齒」。

獨漏藥師！總統府邀醫事團體主辦升旗 藥師全聯會理事長：別屏除我們

115年元旦升旗以「健康台灣，團結守護」為主題，總統府指出，盼藉此展現醫事夥伴與全體國民團結守護台灣健康的豐沛能量。活動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。