玉山雪季管制3個月 暫停玉山線「單攻」
強烈大陸冷氣團今報到，高山地區可能有機會降雪。雪山日前有登山隊因大雪失溫受困，釀2死悲劇，雪霸國家公園管理處提醒，元旦登山務必謹慎，玉山國家公園管理處則公告，今起至3月31日，園區海拔3000公尺以上生態保護區實施雪季措施、暫停「玉山線單日往返」申請，減少登山事故。
玉管處指出，冬季玉山國家公園部分地區長期低溫、結冰積雪，部分路段已不適合一般性登山活動。公告指出，雪季期間，仍可受理具雪地經驗且備妥雪攀裝備的隊伍申請進入，相關申請資料可至「台灣登山申請一站式服務網」下載查詢。
玉管處表示，雪季措施影響的主要路線，包括玉山線、八通關線、南二段、秀姑巒線、馬博拉斯橫斷線、八通關越嶺線，及新康山線等常出現積雪結冰的海拔3000公尺以上段落。此外，「玉山線單日往返」申請亦在期間內暫停。
公告特別說明，目前措施並不包括玉山前峰、庫哈諾辛山關山線，但仍提醒登山者應隨時注意冬季高山步道的天氣與地況變化，並視雪況適時調整實施路線與日期，最新資訊以入園申請網頁公告為準。
雪管處則提醒，冬季登山，請山友需牢記333原則，即3小時嚴重失溫，3天沒有喝水，3周不進食，將有生命危險，其中最重要的是做好保暖避免失溫。
