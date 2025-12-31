跨年維安升級 北市警配槍戒備
北市隨機殺人案發後，警政署加強全台跨年晚會、元旦升旗典禮共卅七場活動維安，規畫動員警力八○六九人、民力二七九二人，戒備提升，官警大都感受今年跨年上班氣氛特別嚴肅，尤其擔心模仿效應，有別往年，北市制服警察全部配槍，防突發狀況發生。
北市警察局部署北市建制警力一五七○名、警政署支援警力五八六名，共有警力二一五六名、民力八五八名，合計警、民力共三○一四名；相較於前年部署二三一三名警民力，維安人數多出約七百人。台北捷運公司動員人力比前年多出一百人，總人力約二千九百人，十四個重點車站指揮中心配置防禦盾牌、防禦鋼叉及伏暴魔束帶等防護裝備。
張文隨機攻擊案後，北市警局擔心有人趁跨年晚會模仿隨機攻擊，不但增加維安警民力，特勤警力也增加一倍，出動四十人到場戒備，且以往跨年晚會活動，北市制服警察只攜帶指揮棒、無線電、警棍等裝備，但今年北市建制的執勤制服警察全部配槍；另外編組廿七組機動打擊小組，配備必要警用裝備，包括槍彈、電擊槍、臂盾、鋼叉等。
一名高階警官說，隨機殺人案發後，相關勤務投入警力及民力較往年要多，但其餘巡邏、守望等常態工作也沒少，部分員警休假改為上班。
陳姓警員說，今年跨年被提醒隨時注意可疑人士及物品，較往年多了幾分戒備氣氛。
警政署盤點十七縣市，共十八場跨年晚會、十七縣市共十九場元旦升旗典禮，畫分北、中、南三區，昨由三名副署長、六名警政委員分別前往各指揮所及活動現場督導，落實維安整備。
