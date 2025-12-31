「這個跨年不一樣」北市跨年演唱會人潮不及去年一半 進場還要安檢

北市隨機殺人事件後，昨天從北到南跨年晚會維安都大幅升級，許多縣市首度祭出安檢通道和金屬探測器，北市還備妥細胞簡訊應變突發事件，歡慶新年氣氛中瀰漫著焦慮不安情緒，尤其台北天氣濕冷，人潮也不像往年一入夜後就湧向台北一○一，不少人選擇不出門，民眾直呼「今年跨年夜真是不一樣」。

北市跨年晚會在市府廣場登場，下午一時起，舞台搖滾區民眾入場須先走安檢通道，市長蔣萬安昨親自體驗，員警確實檢查，不僅要求掏出口袋物品，也用金屬探測器掃描全身。

蔣萬安說，這次北市府出動鎮暴犬、身分查證、無人機監控、數位科技偵蒐、車阻及特勤警力進駐，針對爆裂物威脅、隨機襲擊、防踩踏疏散事前多次沙盤推演。另也備妥細胞簡訊，提醒人潮過於擁擠或有治安事件時保持警戒。

跨年現場禁帶的物品除刀械等危險物品，還包含剪刀、飛鏢等尖銳物品，民眾須打開包包排隊受檢，不安情緒瀰漫，加上昨天下雨，晚會七時開場時還未見大批人潮，主辦單位十時依電信信令，估計人潮只有八點二萬人，不及去年廿二萬人的一半。

北市府昨晚跨年晚會，與往年相比，人潮略少。記者杜建重／攝影

隨機殺人案的陰影打消不少民眾的出門意願，陳姓民眾表示，原本和朋友約好要跨年吃飯，但想到「人多的地方不要去」，決定改到周末相聚；董姓民眾也說，本想進活動會場聽一下演唱會，但看到入口處有安檢就決定打消念頭，回家看電視，「不想去冒險」。帶著妻小來跨年的陳先生說，的確會擔心安全，但看到現場這麼多警察，有比較安心。

台中跨年晚會昨晚在水湳中央公園登場，維安規格也是歷屆之最，實施首次安檢。游姓民眾表示，這陣子參加大型活動難免有點「小怕」，但仍相信高規格維安。

桃園跨年晚會在樂天球場登場，邀來韓國人氣女團Apink等藝人表演，多處可見警力部署，還有防暴警犬，也全面實施入場安檢。

高雄跨年晚會有國內外藝人輪番登場，現場以中、英文影片宣傳疏散動線，並整合場內卅七支監視器影像和空拍畫面，舞台前方編制事故處理小組及防踩踏警組。

官方統計現場最高峰達七萬人，但實際觀察到晚間十時，觀眾席後半部分零零散散。從台南來高雄參與跨年晚會的民眾說，他連續三年來高雄跨年，這次人數確實較少，多數人散在各區，要接近壓軸放煙火時才會逐漸聚集。