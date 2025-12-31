有條件廚餘養豬 249家完成設備

中央今起有條件恢復廚餘養豬，但須有合格蒸煮監控系統，載運廚餘車輛也須裝GPS，環境部統計，原先廚餘養豬場421場，至昨已有249家設置完成。不過，有車輛裝GPS卻遇到廠商缺工缺料困境，只能先靠裝好的同業或清潔公司幫忙。

非洲豬瘟中央災害應變中心指出，今年起，可使用廚餘來源僅限事業廚餘及動物性廢渣、禽畜下腳料，且須經地方政府同意並通過聯合稽查，同時，今年起提高動物傳染病防治條例裁罰基準，首次違規裁罰鍰金額從5萬元，提高至20萬元，第二次裁罰50萬元，第三次以上違規直接裁處最高罰鍰100萬元。

桃園93家廚餘養豬場，共86家申裝蒸煮監控系統，僅7家無意願。台中原有36家廚餘養豬場，32家申請今年繼續廚餘養豬，其餘4家轉型飼料養豬。

桃園市養豬協會總幹事彭金松表示，豬農多半願意配合裝設蒸煮設施溫度監測及影像攝錄系統，及車輛GPS監控系統，但政策太倉促，部分豬農因設備業者缺工缺料，車輛未裝GPS不能載運廚餘，造成飼養作業不便，市府正設法解決，希望後續審查流程能加速。

環境部環管署表示，去年10月23日至年底，環境部及地方共稽查約7000場次，查獲7家違反禁止廚餘養豬規定，已要求停止廚餘再利用，違法部分則由農政單位告發裁處。

不同於中央，屏東縣全面禁用家戶、事業廚餘養豬，縣府昨表示，在九如、崁頂鄉查獲3起違規案，九如鄉有2養豬場偷用「暗管」廚餘養豬，共重罰240萬元，崁頂養豬場則以「廚餘混飼料」餵豬，挨罰60萬元，屏縣府累計已查獲5起廚餘養豬，共開罰460萬元。

屏東縣府稽查發現，九如鄉陳姓、梁姓養豬場負責人為母女關係，各飼養1980頭、1610頭豬，梁為再利用檢核養豬場，陳則未取得再利用廚餘資格。陳姓養豬場卻藉由地下暗管接收對面梁姓養豬場蒸煮後的廚餘；稽查人員並在梁姓養豬場的車上查獲30桶廚餘桶，當中有12桶仍有廚餘。

稽查小組還接獲通報，崁頂鄉陳姓養豬農場有餵食廚餘，並於豬場棟舍外放置廚餘桶供民眾丟置家庭廚餘，昨依違反動物傳染病防治條例、飼料管理法，裁罰60萬元。3養豬場豬隻均移動管制15天並進行清消。