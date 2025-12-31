聽新聞
0:00 / 0:00

有條件廚餘養豬 249家完成設備

聯合報／ 記者李柏澔陳俊智劉星君陳敬丰／連線報導
屏東縣政府聯合稽查小組查獲崁頂鄉陳姓養豬農場內違法餵食廚餘，重罰60萬元。圖／縣府提供
屏東縣政府聯合稽查小組查獲崁頂鄉陳姓養豬農場內違法餵食廚餘，重罰60萬元。圖／縣府提供

中央今起有條件恢復廚餘養豬，但須有合格蒸煮監控系統，載運廚餘車輛也須裝GPS，環境部統計，原先廚餘養豬場421場，至昨已有249家設置完成。不過，有車輛裝GPS卻遇到廠商缺工缺料困境，只能先靠裝好的同業或清潔公司幫忙。

非洲豬瘟中央災害應變中心指出，今年起，可使用廚餘來源僅限事業廚餘及動物性廢渣、禽畜下腳料，且須經地方政府同意並通過聯合稽查，同時，今年起提高動物傳染病防治條例裁罰基準，首次違規裁罰鍰金額從5萬元，提高至20萬元，第二次裁罰50萬元，第三次以上違規直接裁處最高罰鍰100萬元。

桃園93家廚餘養豬場，共86家申裝蒸煮監控系統，僅7家無意願。台中原有36家廚餘養豬場，32家申請今年繼續廚餘養豬，其餘4家轉型飼料養豬。

桃園市養豬協會總幹事彭金松表示，豬農多半願意配合裝設蒸煮設施溫度監測及影像攝錄系統，及車輛GPS監控系統，但政策太倉促，部分豬農因設備業者缺工缺料，車輛未裝GPS不能載運廚餘，造成飼養作業不便，市府正設法解決，希望後續審查流程能加速。

環境部環管署表示，去年10月23日至年底，環境部及地方共稽查約7000場次，查獲7家違反禁止廚餘養豬規定，已要求停止廚餘再利用，違法部分則由農政單位告發裁處。

不同於中央，屏東縣全面禁用家戶、事業廚餘養豬，縣府昨表示，在九如、崁頂鄉查獲3起違規案，九如鄉有2養豬場偷用「暗管」廚餘養豬，共重罰240萬元，崁頂養豬場則以「廚餘混飼料」餵豬，挨罰60萬元，屏縣府累計已查獲5起廚餘養豬，共開罰460萬元。

屏東縣府稽查發現，九如鄉陳姓、梁姓養豬場負責人為母女關係，各飼養1980頭、1610頭豬，梁為再利用檢核養豬場，陳則未取得再利用廚餘資格。陳姓養豬場卻藉由地下暗管接收對面梁姓養豬場蒸煮後的廚餘；稽查人員並在梁姓養豬場的車上查獲30桶廚餘桶，當中有12桶仍有廚餘。

稽查小組還接獲通報，崁頂鄉陳姓養豬農場有餵食廚餘，並於豬場棟舍外放置廚餘桶供民眾丟置家庭廚餘，昨依違反動物傳染病防治條例、飼料管理法，裁罰60萬元。3養豬場豬隻均移動管制15天並進行清消。

廚餘 養豬場 環境部 非洲豬瘟

延伸閱讀

家戶廚餘115年起禁養豬 北市垃圾車收運不再分類

元旦廚餘新制上路 中市府輔導近9成社區完成清運媒合

台中明年起補助1萬家戶廚餘機5000元 機型、規定曝光了

新北市家戶廚餘明年1月免再分生熟廚餘 沒瀝乾可拒收

相關新聞

「這個跨年不一樣」北市跨年演唱會人潮不及去年一半 進場還要安檢

北市隨機殺人事件後，昨天從北到南跨年晚會維安都大幅升級，許多縣市首度祭出安檢通道和金屬探測器，北市還備妥細胞簡訊應變突發...

跨年維安升級 北市警配槍戒備

北市隨機殺人案發後，警政署加強全台跨年晚會、元旦升旗典禮共卅七場活動維安，規畫動員警力八○六九人、民力二七九二人，戒備提...

比演唱會有意義！上山誦經 新年做點「心功課」

跨年夜不一定要擠在人潮洶湧的演唱會現場，愈來愈多人選擇自己喜歡的跨年活動，有人上山露營、去廟裡撞鐘，也有人參加法鼓山的跨...

公視董事審查7現任團滅 李遠：這不是羞辱，什麼才是羞辱

第八屆公視董監事審查會議昨於文化部舉行，七名現任董事「團滅」，全數遭否決，連智榮基金會董事長施振榮都中箭落馬，僅王亞維、...

有條件廚餘養豬 249家完成設備

中央今起有條件恢復廚餘養豬，但須有合格蒸煮監控系統，載運廚餘車輛也須裝GPS，環境部統計，原先廚餘養豬場421場，至昨已...

健康主題館／找回「吃的尊嚴」 一路吃到老

很多人一發現長輩容易嗆到，第一個想到的就是把所有食物打成泥，但這樣的做法看似安全，反而會加速長輩的吞嚥能力退化。當「吃」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。