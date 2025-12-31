7名公視現任董事審查遭「團滅」 李遠：這不是羞辱，什麼才是羞辱？

第八屆公視董監事審查會議今天於文化部舉行，行政院提名的14名董事候選人中，僅4名通過審查當選董事，7名現任董事「團滅」全數遭否決，連智榮基金會董事長施振榮都中箭落馬、無法續任董事。「難道他們真的這麼不行嗎？」文化部長李遠認為，現任董事7人全數未能通過，除了全然否定他們對於公視的貢獻，未來董事會的經驗更將無法傳承，「這不是羞辱，什麼才是羞辱呢？」

李遠表示，他要公開向所有同意提名卻未能通過的候選人表達最深的歉意，並將儘速請行政院提出下份名單，送請審查委員會審查。他表示，審查會議中根本無法得知候選人「為何落選」，甚至包含非常認真用書面回答審查委員會的候選人都未獲同意，今天的審查會議全程直播，「這對於未來的候選人邀請，只會越來越困難」

審查會議一開始，委員先討論會議如何進行，決議對於公視董事候選人的討論應出於尊重態度、並限於審查會上為之，個人不對外發表評論。接著委員針對公視董事的標準，討論了近一小時；針對投開票程序，又討論了半小時，最後花了兩個小時進行三輪表決。

此次連德高望重的現任董事施振榮也遭否決。擔任主席的吳永乾表示，審查過程並未針對個別董事提出任何質疑的意見，便直接用票數否決，「這些董事為什麼沒有通過？我想沒有人知道。」他認為此次名單均衡族群和階層，董事會沒組成的問題不在行政院提名的名單。

但審查委員羅國俊認為，此次提名的14名候選人，40歲以下一個都沒有，年齡結構有嚴重問題。他表示，青年基本法才剛通過，希望行政院、文化部能夠多考慮新的社會需求，將青年代表放進去，讓他們的聲音能夠出現。

審查委員黃世鑫認為，公視董事會難產問題出在審查會，「審查會自始就是政治力介入」。雖然按公視法的規定審查委員是「社會公正人士」，但立法院是按照政黨比例遴選審查委員，注定公視董事會「一開始就是政治力介入」。本屆審查委員民進黨推薦了7位、國民黨7位，民眾黨1位。看這次的投票結果，許多都是8比7，充分反映審查委員背後的政黨結構。他提醒立法院，如果不打破這種按照政黨比例推派審查委員的方式，公視「永無寧日」、「永遠是政治力角力的場所」。

羅國俊表示，若審查委員根據政黨紀律投票，應該每位都是8比7，但好幾位都拿超過8票，因此不必全部從政黨的立場來看此次投票結果。他認為關鍵在於要三分之二同意的高門檻，這樣的高門檻必須多方協商才能跨過，不能只看一個名單出來就要做決定。他期待下次的提名名單必須多方協商，聽取各方的意見。