跨年晚會強化維安 有需要發細胞訊息通報警政署

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
內政部長劉世芳今赴警政署開視訊會議，加強全台跨年晚會、元旦升旗典禮共37場活動維安。圖／警政署提供
張文隨機殺人案發後，警政署加強全台跨年晚會元旦升旗典禮共37場活動維安，內政部長劉世芳今下午赴警政署，指示跨年活動如需發布細胞廣播訊息，通報警政署聯合指揮所，以利警力支援及資源調度，避免民眾恐慌。

劉世芳偕同警政署長張榮興召開「跨年及元旦活動專案聯合指揮所警衛會議」，以視訊方式與分別負責北、中、南3區的2名內政部次長、3名副署長及航空、國道、鐵路、各港務警察與保安警察總隊等單位主官開會。

會中指示各單位確保110、119、無線電及各項通訊系統暢通；跨年活動如需發布細胞廣播訊息，將訊息內容及發布時機通報警政署聯合指揮所研析，以利警力支援和資源調度，避免民眾恐慌；活動現場如發生突發狀況，即時通報警方處置，預先規劃群眾衝突、煙火落焰等複合式災害應變腹案；依人潮彈性調度警力，加強交通疏導與人群分流，透過警察廣播電台宣導安全與交通資訊。

警方動員警力8069人、民力2792人，維護跨年、元旦共37場活動治安與交通秩序，確保民眾安全。

內政部長劉世芳今赴警政署開視訊會議，加強全台跨年晚會、元旦升旗典禮共37場活動維安。圖／警政署提供
