動保法修正擇期再審 民團：放養管制未受重視

立法院經委會昨逐條審查「動物保護法」部分條文修正案，然而生態保育團體表示，動保法明定寵物出入公共場所或公眾得出入之場所時，應由飼主陪同，但近卅年過去，放養情形仍屢見不鮮，甚至造成車禍等公共安全危害，如今卻僅有二名立委針對「放養管制」提出實質修法，呼籲政府應修法加強管理。

本次動保法修正版本眾多，總共有廿八位立委提案，修正內容包含源頭管理、末端管理、衝突管理等面向，其中包括動物保護警察、寵物出外必須牽繩等都入法。不過由於行政院版本尚未付委審查，導致昨天議程難以整合討論。

農業部版本 2周內提出

主席藍委楊瓊瓔裁示，要求農業部兩周內整合委員提案與修正動議，並提出農業部的建議版本到經濟委員會，下次將直接逐條審查。

農業部長陳駿季表示，行政院版已經審查完成，待院會後將送到立法院，會要求盡快排入院會議程並付委審查。

不過為野生動物而走行動聯盟表示，遊蕩動物造成社會諸多問題，近期屏東、台南接二連三發生有遊蕩犬貓竄出導致發生車禍的意外，凸顯遊蕩動物對公共安全的威脅。

為野生動物而走行動聯盟表示，儘管早在一九九八年「動保法」即已明定，寵物出入公共場所或公眾得出入之場所時，應由飼主陪同，但近卅年過去，放養情形仍屢見不鮮。

依「動保法」裁罰放養行為的案件，明顯集中於少數縣市，且裁罰紀錄反映政府往往是「出了事才處理」，雖然這樣執法相對容易、爭議也較少，卻可能為時已晚。

為野生動物而走行動聯盟強調，廿八位立法委員所提的動保法修正提案中，僅有八位提案有助於減緩遊蕩動物對環境的衝擊，放養問題也僅有兩位立法委員提案實質涉及放養管制，顯然在本次會期中也尚未獲得足夠重視，呼籲修法應針對飼主責任、公共風險預防與動物福利管理都加強討論。