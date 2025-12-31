快訊

廣角鏡／迎接2026新年 全台各地跨年煙火璀璨登場

性平案報導「太細節」 專家籲自律

聯合報／ 記者何定照／台北報導

台北市報業商業同業公會昨天舉辦「性別平權與媒體自律宣導活動」座談會，與會學者專家再三提醒媒體報導性平相關案件時，應該著重喚起正面影響，切勿有幫忙辦案心態，更應避免照抄判決或監察院報告過多細節。

該座談由北市報業商業同業公會理事長黃樹德主持，會中討論性別平權與媒體自律重要議題，包括性別平權與媒體再現的法律紅線，平面媒體及延伸網路內容的性別刻板、歧視、性別暴力防治，同性、同婚議題報導相關處理原則，隱私權與知情權的拉鋸等。

主持人之一、台北大學法律學系教授、行政院第六屆性平會委員郭玲惠以麥當勞員工疑遭性侵案提醒，媒體縱使有時想將恐怖事情公諸大眾以為警惕，但要注意方式。應把重點放在事件而非人物，且須先查證，不能造成誤導。所著重效果應是喚起企業遇此狀況該怎麼做的正面影響，而非懷著主持正義心態對涉案人士未審先判。

她說，後來媒體再接續報導此案時，方向就很正確，包括報導麥當勞道歉，以及因處理性平不佳遭罰一百萬元的理由，對員工應提供心理諮商等服務等。這樣才能讓企業懂得如何正確處理性平，善盡社會責任。

郭玲惠還提到，當今不少媒體報導都來自判決書和監察院報告，但有些判決與報告內容將受害細節寫得過度詳細，建議媒體不應完整引用，並避免引用時也複製了當事人對話中可能的歧視語如「娘砲」等。她笑說，若媒體見同業不當報導，但又有流量的壓力，可予以檢舉就好。

台灣防暴聯盟秘書長廖書雯也引用聯合國人權公約，呼籲媒體自律重要性。老人福利推動聯盟秘書長張淑卿、勵馨基金會副執行長王淑芬及眾媒體也分享案例。

