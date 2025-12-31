聽新聞
穿越埃及 遨遊古文明
有行旅「穿越千年的古埃及畫卷 尼羅河地中海交響樂章」開羅包機直飛阿布辛貝，欣賞壯闊神殿與阿布辛貝夜間聲光秀，乘頂級豪華尼羅河河輪，遠眺千年河景，遨遊古帝國文明；登熱氣球迎日出、走訪亞歷山大城、大埃及博物館。13天10夜旅程，3月24日至4月5日。說明會報名：02-8643-3543、8643-3517，瀏覽官網。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
